48歲男星林佑威近日在小紅書上分享出道心得，當被問到有沒有什麼話想對年輕的自己說時，林佑威突然勸世喊「少談點戀愛吧」；他說年輕的自己把心思放在感情上，但如今他回頭看，認為當初應該要更重視事業。他此話一出也讓人聯想到23年遭林韋君劈腿的往事，2014年林佑威則離婚妻子李育玟，如今單身的他，將全部心力都投注在工作上，轉往中國發展拍陸劇。
林佑威喊話剛出道的自己：少談點戀愛
林佑威近日在訪談中被問到「想對剛出道的自己說什麼？」他思考了一下後回答：「少談點戀愛吧」，林佑威笑說自己當初太年輕了，比較容易把感情放在一位，「當然我也很感激這些（經歷），我覺得感情也是一個很好的成長的一個過程，只是說現在回看起來，我覺得在工作上我應該多投入一點」。
林佑威23年前遭林韋君劈腿 輸給許紹洋
回顧林佑威出道經歷，他和男星李威組成團體WeWe在2000年出道，但當時並未大紅大紫，林佑威後來接拍電視劇《麻辣鮮師》，才獲得關注，更因《麻辣鮮師》結識了林韋君，兩人很快墜入愛河，但林韋君2003年卻被拍到和許紹洋接吻的畫面，林佑威慘被戴綠帽，也因此和林韋君分手。
林佑威還有一段短命婚 結婚3年就分開
林佑威後來在2011年時與圈外人李育玟（Angel）結婚，兩人挺過7年遠距離戀愛才步入禮堂，婚後生下1女，但想不到短短3年後就離婚。林佑威當時未多解釋原因，僅低調地說是個性不合，令人遺憾。
林佑威向中國投誠 轉往對岸拍戲
如今的林佑威則轉往中國發展，多在對岸拍戲，去年更在古裝劇《念無雙》、《定風波》中露臉，外型幾乎和剛出道時沒變化，看起來依舊很年輕，但口音倒是變了不少。林佑威甚至向中國輸誠，在影片中以「中國台灣」4個字稱呼自己的家鄉，提到中國時則以「內地」取代，看得出來很渴望被中國觀眾接受。
影片請看：小紅書＠演員林佑威
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林佑威近日在訪談中被問到「想對剛出道的自己說什麼？」他思考了一下後回答：「少談點戀愛吧」，林佑威笑說自己當初太年輕了，比較容易把感情放在一位，「當然我也很感激這些（經歷），我覺得感情也是一個很好的成長的一個過程，只是說現在回看起來，我覺得在工作上我應該多投入一點」。
回顧林佑威出道經歷，他和男星李威組成團體WeWe在2000年出道，但當時並未大紅大紫，林佑威後來接拍電視劇《麻辣鮮師》，才獲得關注，更因《麻辣鮮師》結識了林韋君，兩人很快墜入愛河，但林韋君2003年卻被拍到和許紹洋接吻的畫面，林佑威慘被戴綠帽，也因此和林韋君分手。
林佑威後來在2011年時與圈外人李育玟（Angel）結婚，兩人挺過7年遠距離戀愛才步入禮堂，婚後生下1女，但想不到短短3年後就離婚。林佑威當時未多解釋原因，僅低調地說是個性不合，令人遺憾。
林佑威向中國投誠 轉往對岸拍戲
如今的林佑威則轉往中國發展，多在對岸拍戲，去年更在古裝劇《念無雙》、《定風波》中露臉，外型幾乎和剛出道時沒變化，看起來依舊很年輕，但口音倒是變了不少。林佑威甚至向中國輸誠，在影片中以「中國台灣」4個字稱呼自己的家鄉，提到中國時則以「內地」取代，看得出來很渴望被中國觀眾接受。