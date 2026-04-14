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▲出生於2000年的羅布雷斯基，在2021年選秀會第11輪被道奇隊網羅，歷經小聯盟的淬鍊後，順利於2024年7月正式登上大聯盟舞台。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊的強大培育能力再次讓全大聯盟驚嘆！在今（14）日主場迎戰紐約大都會隊的比賽中，25歲的年輕左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）繳出了生涯代表作。他主投8局僅被擊出2支安打，且未投出任何四死球，展現絕對的統治力，幫助道奇以4：0完封大都會，順利拿下本季第2勝。羅布雷斯基今日展現極佳的控球與壓制力，開賽後連續解決對方13名打者，直到5局上半1出局後，才被大都會第5棒波蘭柯（Jorge Polanco）擊出右外野安打，粉碎了完全比賽與無安打的機會。然而，這位年輕左投並未受到影響，隨即讓下一棒阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）擊出二壘方向滾地球，策動精彩的雙殺守備化解危機。羅布雷斯基最終以90球投滿8局，其中最快球速達95.7英哩（約154公里），搭配精準的滑球與曲球，完全封鎖大都會打線。在道奇隊為了確保大谷翔平（本季專職打者）以及其他明星先發投手能有充足休息而實施「6人輪值」或「輪值谷間」時，羅布雷斯基的挺身而出顯得至關重要。這位擁有帥氣外型與獨特側投動作的左投，去年單場最長局數僅為6局，今日一口氣推進至8局，極大程度地減輕了後援投手群的負擔。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，羅布雷斯基表現出的穩定性與賽中修正能力，讓他成為球隊先發陣容中令人放心的「新英雄」。出生於2000年的羅布雷斯基，在2021年選秀會第11輪被道奇隊網羅，歷經小聯盟的淬鍊後，順利於2024年7月正式登上大聯盟舞台。現年25歲的他展現出極高的調度彈性，能勝任先發與長中繼等不同角色，不僅在2025年賽季為球隊吃下許多重要局數，也隨道奇隊摘下2025年世界大賽冠軍。來到2026年賽季，他已是道奇隊先發輪值與牛棚陣容中備受倚重的新生代戰力。羅布雷斯基曾對外分享過他在歷經起伏後的投球哲學。他坦言，過去有段時間為了刻意做到所謂的「投好球」，反而偏離了原本的優勢與投球機制，導致表現不如預期。在找回能穩定全力投球的方法後，他霸氣地聲明了自己的核心理念：「就只是回到做自己。說到底，我只想要盡可能一直投出我最有威力的球，直到他們把球從我手中拿走。」身為1名球威十足的左投手，羅布雷斯基具備多樣化的球路組合，主要依賴以下幾種極具破壞力的武器來壓制對手：⚾四縫線速球：這是他最仰賴的核心武器，使用比例高達45%。均速約落在94至96英里之間，這顆速球不僅具有極佳的速度，還帶有優異的進壘角度，能頻繁讓打者揮空或擊出缺乏威脅的飛球。⚾滑球：他的第2大主力球路，使用比例約佔38%。均速約在84至87英里之間，球速極快且帶有強烈的雙向位移幅度，能與速球完美共軌，是他用來製造三振或化解危機的最佳利器。⚾曲球(12-6曲球)：使用比例約7%，均速82至83英里。這顆曲球帶有極為銳利的垂直下墜軌跡，打者通常很難確實掌握擊球點。⚾其他混搭球種：除了上述3大武器外，他還會視場景與打者特性，靈活搭配均速約88至92英里的卡特球、均速約91至94英里的伸卡球（二縫線速球），以及極少量的變速球。這套豐富的配球組合，使他在應對大聯盟各類型打者時都能展現出強大的壓制力。