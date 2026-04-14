我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂蔻恩伊達來台，很期待觀眾對這部片的看法。（圖／記者吳翊緁攝）

▲梁朝偉（左）出席《你是不會當樹嗎》記者會，劉嘉玲（右）仍然愛相隨。（圖／記者吳翊緁攝）

影帝梁朝偉今（14）日與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，一同出席新片《你是不會當樹嗎》記者會，片中他再次全裸演出，認為是角色實驗的一部分，劇本裡就有提到，完全沒有抗拒。他在片中扮演神經學家，拍攝的兩個多月常在德國的大學校園內隨意逛逛， 笑道：「圓了我念大學的夢。」因為中文片名有「樹」，他被問到自己像哪種樹，給了個出人意表的答案：夜來香，因為白天平凡無奇，夜晚才散發香氣，就像演員如果沒在工作就是普通人。過往梁朝偉演出的尺度極限是《色，戒》，對於在《你是不會當樹嗎》的全裸，他打趣道：「再怎麼樣也不會比『色，戒』大。」對於角色有需要，他不會在尺度上討價還價，他甚至形容：「拍這部片的體驗很好，我明明3個月就能做完準備，就是用6個月來完成，像是吃一盤好菜，要慢慢享受，不想一下子吃完。」能在大學裡拍攝更讓他圓了多年美夢，有如經歷了大學生的生活，他認為是很大的收穫。近年難得為了新片來台宣傳的梁朝偉，記者會一開始就笑言：「好久沒見了，好開心又有一部新的電影來給台灣的觀眾，跟我以往作品很不一樣，對我來說是一次很享受與啓發性的經驗，也很高興跟導演和團隊合作。」他在讀劇本時原本沒太多感覺，為了認識導演做功課、看了她兩部片，第一部《夢鹿情謎》就讓他大為嘆服，直誇真的太好看，接著兩人視訊對話，他認為導演謙虛但自信也極富內涵，才打定主意要合作。伊爾蒂蔻恩伊達盛讚梁朝偉在歐洲影人心目中也是殿堂級的大師演員，在創作劇本之初是因角色與「樹」的連結，以他為靈感來源量身打造。她坦言從小就是孤單的小孩，不擅長社交，想要了解其他人、其他生物想什麼，該如何溝通，才會想要拍這部片，最後決定了攝影師與聲音設計後，想要透明的方式去呈現，用很簡潔的方法表現在電影裡面，她很期待台灣觀眾對於這部片的迴響。提到如果要以樹木來比喻自己，伊爾蒂蔻恩伊達選擇白樺樹，認為那是一種很女性化姿態的樹種。梁朝偉的答案大出各方意料，竟是認為自己像「夜來香」，理由是白天平凡無奇，夜晚才散發香氣，有點像是演員如果沒有在工作中，就跟普通人沒兩樣，在工作時才有機會發光。他對於目前的階段已無特別追求，只希望好好享受每一次的創作，就像這次拍《你是不會當樹嗎》，就讓他有很好的體驗。《你是不會當樹嗎》4月17起全台上映。