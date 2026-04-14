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「第二類」食用時須特別注意安全性

以下使用中藥材食品型態不以藥品管理，包含：

1.糖果、餅乾、蜜漬品、果凍、烘焙食品、甜味料或調味醬。

2.滷包、燉包、藥膳調理包或其他以食材為主體之藥膳食品，產品外包裝應清楚載明與食材燉煮之料理方式。

3.經粗碎後以棉紙袋或不織布袋包裝製成之茶包型態。

國內養生風氣盛行，中藥材經常用於藥膳或各種食品，但即使藥食兩用，本質仍是中藥材、具有醫療效能。衛福部表示，為了將「食品」與「藥品」管理屬性界線明確，中醫藥司13日預告，訂定管理草案；以常見的「四物」為例，因為屬於38方劑之一，有些保健食品名稱為「四物飲」，與藥品類似，品名標示就須另外討論。衛福部預告訂定「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案。中醫藥司司長蘇奕彰受訪時說，對於中醫藥的食品及藥品管理議題已經討論快10年；他認為，若與食藥署間沒有統一，業者在處理上會有其困難。蘇奕彰說明，台灣與國際會不同，國內的中醫藥有醫療系統、也有藥證，若食品名稱和藥證一樣，就會導致很大的混淆。對民眾而言，則會有分不出是食品或藥品的情形，因此經過中醫、中藥及食品業者討論，取得相關共識，預告2個月蒐集意見，彙整後再行討論。中醫藥司指出，依中醫藥理論及台灣中藥典規範，訂定得供食品原料使用的中藥材品項，並分成2大類，「第一類」具傳統食用文化，共計75項，如百合、荷葉、銀耳、山藥等，也規範特定品項「不得生食」、「萃取或濃縮型態僅限食品原料用途」、「限茶飲用途」；，共計73項，例如馬齒莧、赤小豆等，訂有每人日食用限量。若為添加「第二類」食用時須特別注意安全性的中藥材產品，中藥材總量占比百分之50以上，或第二類中藥材任一品項含量，中藥材萃取物須回推，每日食用量超過台灣中藥典所載該品項最低用量百分之50，列為藥品管理。不過，若同時為取得健康食品許可證，或是取得輸入錠狀膠囊狀食品，或國產維生素類錠狀膠囊狀食品查驗登記許可，「不得與中醫藥固有典籍收載之38方劑」相同，不以藥品管理。中醫藥司科長謝采蓓解釋，保健食品如果是第二類中藥材，要特別注意使用的安全性，且也希望品名不涉及固有典籍38方劑名稱。以四物為例，因為屬於38方劑之一，而市面上有些保健食品名稱為「玫瑰四物飲」，與藥品類似，品名標示就須另外討論。另外還有十全大補、龜鹿二仙、桂枝湯等，也都與38方劑相同，為避免誤解，若食品也不可使用這個名字。不過，蘇奕彰說，糖果、餅乾、蜜漬品、滷包、藥膳調理包或其他以食材為主體的藥膳則是不受影響。謝采蓓說，草案預告60天，將蒐集各界意見，後續再行公告上路時間，但蘇奕彰強調，由於業者已投入研發經費，配合民眾消費習慣，會給予業者足夠的緩衝期。