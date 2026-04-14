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新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）4月13日公開表示，政府不會與伊朗就船隻通過霍爾木茲海峽一事進行協商，並強調此舉並非選邊站，而是基於國家戰略利益的明確立場。他直言，新加坡的態度建立在國際法基礎之上，這是國家核心利益的一部分，不會因外部壓力而有所調整。作為高度依賴貿易的小國，新加坡一向強調「規則優先」，在海上航行議題上尤其傾向依循國際制度維持秩序。外交部長維文（Vivian Balakrishnan）早前在國會指出，霍爾木茲海峽屬於國際航行海峽，各國船隻依法享有過境通行權，無需申請許可或支付任何費用。任何將通行權視為可談判資源的做法，都可能動搖全球航運秩序，進而衝擊整個國際貿易體系的穩定基礎。學界也指出，新加坡此舉是在防堵「通行權政治化」的危險先例。一旦沿岸國可透過談判或收費方式控制航道，其他關鍵水道未來同樣可能面臨類似處境，最終損害的將是全球供應鏈的正常運作。馬來西亞部分政治人物批評新加坡立場過於強硬，認為應透過外交手段積極降低風險。馬來西亞近期在與伊朗進行高層接觸後，成功讓滯留商船獲准通過海峽，顯示部分國家選擇了更具彈性的應對方式。兩種截然不同的路線，也讓東南亞國家協會內部在危機處理上的分歧首度清晰浮現。美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，伊朗一度封鎖霍爾木茲海峽，導致大批油輪與商船延誤。雙方雖曾短暫停火，但談判未能延續，美方甚至釋出進一步封鎖海峽的訊號，使市場不安情緒持續累積，全球能源供應鏈隨之陷入高度警戒狀態。全球約20%至30%的石油與液化天然氣須經霍爾木茲海峽輸送，是全球能源運輸最關鍵的咽喉水道之一。2026年初衝突升級期間，布蘭特原油價格一度逼近每桶100美元（約新台幣3180元），亞洲市場首當其衝，能源進口成本大幅攀升。新加坡是全球第二大港口，同時也是重要的煉油與轉運中心，海事相關產業占國內生產總值約7%，並支撐逾17萬個工作機會。任何航運中斷，都會迅速反映在燃料成本、物流費用與整體物價水準上，對民生造成直接衝擊。尚穆根也坦言，油價與電費上升已難以避免，從交通、食品到製造成本，各層面都面臨連鎖效應。新加坡政府已推出相關補助措施，並持續密切關注國際局勢，準備視情況隨時調整政策。伊朗革命衛隊與其代理勢力近期在中東多地展開報復行動，歐洲也出現針對美國與以色列相關機構的攻擊事件。新加坡官方提醒，極端組織活動具有跨境擴散的潛在可能性，威脅並不侷限於中東地區。移民與關卡局已加強邊境審查，警方也在關鍵區域提升巡邏密度。2025年新加坡入境人次接近2億4500萬，在如此高度流動的環境下維持安全，難度較以往明顯提升。尚穆根也特別提醒內政團隊，必須從更長遠的角度理解中東衝突對國家安全的深層影響，提前部署應對策略，確保在局勢出現變化時仍能維持社會穩定。這番發言清楚凸顯，新加坡已將這場衝突定性為長期風險，而非短期可以平息的偶發事件。在大國角力與區域分歧持續加深之間，新加坡選擇以制度與原則作為支撐點，試圖在動盪局勢中牢牢守住自身的經濟安全與國際定位。這條線劃得愈清楚，對新加坡而言，反而意味著愈穩的立足之地。