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▲大谷翔平的帽子上印有「MR」字樣。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊近期在球場上戰績輝煌，但在勝利背後，卻隱藏著一段感人至深的親情故事。道奇資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）近期面臨父親剛離世的悲痛，他將這份思念化作動力，穿上印有父母照片與委內瑞拉國旗色彩的特製釘鞋上場。道奇全隊也集體祈禱與並戴上繡有「MR」縮寫的球帽出戰。羅哈斯的父親於當地時間4月7日在委內瑞拉因心臟病突然離世。身為兒子的羅哈斯在處理完後事後迅速歸隊，並在對戰德州遊騎兵的比賽中，首次穿上這雙特製釘鞋亮相。這雙釘鞋以委內瑞拉國旗色彩為基調，一側後跟繡有「MAMA」，另一側則是「PAPA」與父親的名字「MICKY」。最令球迷動容的是，釘鞋上還印有一張父親穿著道奇隊球衣的照片，象徵著父母時刻陪伴他在場上奔跑。在羅哈斯父親過世後，道奇球員自發性地在球帽上繡上「MR」縮寫（代表Miguel Rojas Sr.）以示悼念，並在賽前舉行全隊祈禱儀式。大聯盟官方也透過社群媒體轉發了這張特製球鞋的照片，並感性寫下：「羅哈斯用這雙特製釘鞋，向他已故的雙親致敬。」這則貼文迅速在網路上流傳，許多球迷紛紛留言為羅哈斯打氣。在面臨人生的巨變下，羅哈斯在場上依然穩定先發出賽，在攻防兩端帶給球隊滿滿能量。在今日面對大都會的系列賽中，道奇敲出3分砲的帕赫斯（Andy Pages）帶動下，持續展現統治力。目前道奇以11勝4敗的戰績高居國聯西區第一。