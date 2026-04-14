新加坡自4月1日起正式啟動「飲料瓶罐退費制」，將附上押金標籤的瓶罐投入回收機，就可取回1角押金，力拼達成55%的回收率。目前多數超市仍在出清舊貨，部分攤販正考慮漲價，成本恐轉嫁到消費者。
星媒聯合早報報導，新加坡自4月1日啟動「飲料瓶罐退費制」，國家環境局力拼在2026年實現55%回收率的目標。4月1日至9月30日是過渡期，10月1日起全面落實，所有指定瓶罐均需附上押金標籤，首年目標回收至少60%，到第三年提升至80%。
在過渡期間，150毫升至3公升均需附上押金標籤，目前約有800多家飲料供應與生產商已註冊參與，佔受監管飲料市場份額的95%的以上。
瓶罐回收工作由非營利機構Beverage Container Return Scheme（BCRS）負責。當局計畫在新制度推行一年內，在全島各角落設置2000台飲料瓶罐回收機。把這些瓶罐投入回收機，便可通過電子錢包DBS PayLah!，或新易通卡（包括學生與年長者優惠卡）取回1角押金。
超市工作人員透露，多數超市目前還在清掉舊貨，估計短期內不會有貼有押金標籤的瓶罐上架。以現有存貨來看，可能要清到七八月。待附有押金標籤的飲料瓶罐上架後，售價不含1角押金，只有在結帳時才會顯示押金的價格。
小販中心和咖啡店內的多數飲料攤販，預計會把1角押金包含在瓶罐飲料零售價，由消費者自行把瓶罐投放到回收機取回押金。
經營21家咖啡店的金山嶺飲食集團主席洪啟強表示，中東局勢不明朗，導致油價上漲，許多供應商也反映要調高供應價，一些咖啡店業者計畫把瓶罐飲料的價格調高三四角，並把押金包含在內，「我們先看市場情況，本月中會做決定，目前估計可能會起2角。」
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在過渡期間，150毫升至3公升均需附上押金標籤，目前約有800多家飲料供應與生產商已註冊參與，佔受監管飲料市場份額的95%的以上。
瓶罐回收工作由非營利機構Beverage Container Return Scheme（BCRS）負責。當局計畫在新制度推行一年內，在全島各角落設置2000台飲料瓶罐回收機。把這些瓶罐投入回收機，便可通過電子錢包DBS PayLah!，或新易通卡（包括學生與年長者優惠卡）取回1角押金。
超市工作人員透露，多數超市目前還在清掉舊貨，估計短期內不會有貼有押金標籤的瓶罐上架。以現有存貨來看，可能要清到七八月。待附有押金標籤的飲料瓶罐上架後，售價不含1角押金，只有在結帳時才會顯示押金的價格。
小販中心和咖啡店內的多數飲料攤販，預計會把1角押金包含在瓶罐飲料零售價，由消費者自行把瓶罐投放到回收機取回押金。
經營21家咖啡店的金山嶺飲食集團主席洪啟強表示，中東局勢不明朗，導致油價上漲，許多供應商也反映要調高供應價，一些咖啡店業者計畫把瓶罐飲料的價格調高三四角，並把押金包含在內，「我們先看市場情況，本月中會做決定，目前估計可能會起2角。」