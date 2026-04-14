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美國與伊朗談判宣告破局後，國際油價短時間內大幅攀升，亞洲各高度依賴進口能源的國家壓力瞬間放大。印度、菲律賓等國正同步向華府加強遊說，希望延長對俄羅斯與伊朗原油的制裁豁免，爭取更多供應彈性，這場能源角力已從外交層面一路延燒至各國經濟與物價體系。美國財政部先前針對俄羅斯海上原油祭出為期30天的臨時許可，允許各國處理既有貨載，效期已於4月11日到期。這項措施原本就是在制裁效力與市場穩定之間尋求平衡，但隨著中東局勢持續升溫、油價波動擴大，延長豁免的呼聲迅速增強。市場人士警告，一旦豁免完全收緊，短期內全球供應將再度收縮，油價恐面臨新一波跳升壓力。菲律賓駐美大使羅穆亞德斯證實，菲律賓正持續與美方溝通，希望取得更長期的能源豁免安排，以確保國內燃料供應穩定。菲律賓能源幾乎完全仰賴進口，油價一旦飆升，將迅速反映在交通、電力與食品成本上，對整體經濟形成連鎖衝擊。為此，菲律賓已率先宣布取消煤油與液化石油氣的消費稅，並評估是否進一步調降汽柴油稅負，同時透過降低農產品進口關稅壓低食品價格，試圖從能源與糧食兩端同步控制通膨。菲律賓3月通膨率已升至4.1%，創近兩年新高，顯示壓力正在快速累積。印度除爭取延長俄羅斯原油豁免外，也同步推動延長伊朗原油的制裁寬限，並希望擴大對俄羅斯液化天然氣的豁免空間。印度政府官員私下坦言，穩定能源來源是當前施政優先事項，尤其在油價高檔震盪之際，多元供應來源已成為必要配置。儘管官方否認尋求特殊待遇，但外界普遍注意到，印度近年大幅增加俄油採購，本身已成為全球能源重分配格局的重要一環。印度目前也同時面臨貨幣走貶與進口成本上升的雙重挑戰，能源政策的每一步都牽動著更大範圍的經濟變數。美國與以色列對伊朗採取軍事行動後，市場對霍爾木茲海峽航運安全的憂慮急速升高。這條水道承載全球約20%的石油運輸量，一旦受阻，供應鏈將立即緊縮。國際油價已較衝突爆發前上漲逾30%，部分交易日甚至單日飆升超過8%，市場波動幅度明顯放大，亞洲多國央行也相繼發出警告，能源價格若持續維持高檔，將進一步推升整體物價與財政負擔。美國國內對豁免政策同樣存在明顯分歧。部分國會議員與歐洲盟友批評，延長俄油豁免形同讓莫斯科持續從能源出口獲利，實質削弱了制裁的政治效果；但眼前的能源市場現實，使美國在外交原則與經濟壓力之間必須持續艱難權衡。這道難題沒有輕鬆的解法，每一個決定都牽動著盟友關係、市場預期與國內政治的多重考量。這波亞洲國家集體向美國施壓的行動，折射的已不只是短期油價震盪，而是全球能源秩序正在經歷深層重組的現實。當地緣政治風險與供應鏈不確定性相互交織，原本以制裁為核心的能源政策框架，也開始出現更多彈性與裂縫。接下來美國是否選擇延長豁免，將不只決定油價的短期走勢，更可能牽動亞洲通膨預期、匯率壓力與整體經濟成長的下一步走向。