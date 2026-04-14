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馬來西亞內政部長賽夫丁4月13日公開表示，中東局勢已對供應鏈造成實質影響，部分物資確實開始出現短缺跡象，並直言民眾需為「更辛苦的日子」做好準備。他強調，政府面臨的核心挑戰，是如何讓社會理解現實狀況並提前調整預期，官方不希望民眾恐慌性搶購，但也無法迴避眼前的風險。這番說法被外界視為政府對能源與物資壓力的態度，已從過去的安撫基調轉向明確示警。在執法層面，當局將焦點鎖定邊境燃油的異常流向。賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）透露，政府將調閱全國油站銷售數據，篩選出銷量異常偏高的站點，尤其是鄰近泰國與新加坡的邊境地區，列為優先稽查對象。馬來西亞長期對RON95汽油與柴油實施補貼，價格明顯低於周邊國家，使走私套利問題長年存在；在油價高漲時期，這類非法活動往往更趨活躍，執法單位已準備進一步加強巡邏與查緝力道。配合防堵走私行動，馬來西亞邊境衛隊也同步正式投入運作。首批48名成員均來自退伍軍人，未來8個月將逐步擴編至220人，主要負責支援邊境巡防與非法活動查緝。官方強調，這批人員具備軍事背景與實務經驗，能有效補強現有邊境管制體系，在能源走私與跨境犯罪壓力同步升高的當下，角色尤為關鍵。總理安華（Anwar Ibrahim）出面否認馬來西亞向菲律賓輸出柴油的說法，指出外界提及的32萬9000桶柴油，係國際能源貿易商韋托依商業合約操作，並非政府行為。他強調，現階段政策優先順序非常明確，就是確保國內能源供應穩定，以因應中東戰事持續帶來的不確定性。自2月底衝突爆發以來，馬來西亞已連續數週調整柴油價格，半島柴油價格一度攀升至每公升6.72令吉（約新台幣49.1元），創下歷史新高。布蘭特原油近期持續在每桶100美元（約新台幣3180元）上下震盪，整體進口成本隨之攀升，對高度依賴能源進口的馬來西亞形成直接衝擊。殼牌（Shell plc）指出，由於交貨延誤與需求短時間內暴增，部分地區可能出現暫時性缺油；加德士（Caltex）則說明，港口船隻泊位壅塞導致RON95配送延誤，巴生谷與雪蘭莪部分油站一度出現斷供。官方雖強調屬短期物流問題，但多州接連傳出柴油與RON95缺貨情況，已對市場信心造成一定影響。民生物資方面的壓力也逐步浮現。農業及糧食安全部已呼籲民眾避免囤積白米，並強調庫存仍可支撐至年底，反映政府正在多線防範「恐慌性購買」進一步放大供應缺口。疫情期間馬來西亞曾因搶購行為引發短期缺貨，官方如今顯然不希望類似情況在能源危機的背景下重演。中東衝突對馬來西亞的衝擊，已不再只停留在油價波動的層次，而是逐步滲透至物流運作、價格體系與社會預期等多個層面。對馬來西亞當局而言，眼下的關鍵不只在於穩住實體供應，更在於防止市場信心提前崩潰。一旦走私、囤積與供應延誤同時發酵，壓力將以倍數放大，這也正是政府選擇提前釋出「苦日子」訊號背後真正的考量所在。