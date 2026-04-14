蘋果預計6月舉辦WWDC26，包含iOS、iPad等作業系統預料都會更新，但更多人期待的會是秋天iPhone 18系列新機發表，目前外媒、供應鏈與各界爆料大神紛紛發揮神力，《NOWNEWS今日新聞》整理目前關於iPhone 18 Pro傳聞，現階段傳聞預計2026年9月亮相、搭載A20 Pro晶片、相機有望加入可變光圈，且動態島可能再縮小。
iPhone 18 Pro除了規格升級，還可能連帶改變整個iPhone產品線的發布策略。根據外媒預測，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max可能維持在秋季先發，至於標準版iPhone 18，則可能會延後到2027年春季登場，讓Pro機型與一般版分批開賣。
iPhone 18 Pro傳聞／螢幕動態島縮小
螢幕部分，近期傳聞動態島可能變得更小。9to5Mac引述爆料指出，蘋果可能把部分Face ID元件移到螢幕下方，讓iPhone 18 Pro的動態島比前代再縮小約35%。不過目前較新的方向是「縮小」而非「完全消失」。此外，MacRumors也提到，iPhone 18 Pro可能採用更高效的LTPO+顯示技術，供應鏈端則有新一代OLED面板傳聞浮現。
iPhone 18 Pro傳聞／分批發表
目前市場最一致的說法，是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max預計在2026年9月發表。MacRumors指出，今年秋天主角將是6.3吋iPhone 18 Pro、6.9吋iPhone 18 Pro Max，以及傳聞中的摺疊iPhone。
iPhone 18 Pro傳聞／售價不一定會漲價
售價方面，市場推測「不一定漲價」，雖然A20 Pro若真的導入2奈米製程，勢必推高成本，不過外媒認為，蘋果不見得會把全部成本壓力直接反映在售價上，因此18 Pro系列現階段沒有明確的大漲價。
iPhone 18 Pro傳聞／相機新增可變光圈
相機升級是這一代最受期待的賣點之一。綜合外媒傳聞，iPhone 18 Pro有可能主鏡頭導入可變光圈設計，可變光圈指的是鏡頭可依拍攝場景改變進光量大小，鏡頭可依拍攝環境調整進光量，有助提升夜拍表現、降低過曝，並讓景深與背景虛化更靈活。
最直接的好處，就是夜拍更有優勢。當環境光不足時，大光圈可讓更多光線進入感光元件，照片更容易拍得明亮，也有助提升細節表現。且白天強光下不容易過曝，在陽光強烈或高亮場景中，縮小光圈有助壓低進光量，避免畫面太亮、細節流失。大光圈拍人像或近物時，背景更容易產生自然模糊感；小光圈則能讓前景和背景都更清楚，較適合拍風景、建築或多人合照。
iPhone 18 Pro傳聞／上市
若蘋果延續近年的發表節奏，iPhone 18 Pro最可能是9月上旬亮相、當週五開放預購、再隔一週左右正式開賣。目前較保守的說法會抓在2026年9月中下旬上市，但最終仍要等Apple官方公告為準。
iPhone 18 Pro傳聞／顏色新增深紅色
顏色方面，近期話題最高的是深紅色新色。MacRumors與AppleInsider都提到，已有爆料者指出iPhone 18 Pro高機率測試紅色系新配色。另外，還有一派說法認為蘋果可能連續第二年不推出黑色Pro款。
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iPhone 18 Pro傳聞／螢幕動態島縮小
螢幕部分，近期傳聞動態島可能變得更小。9to5Mac引述爆料指出，蘋果可能把部分Face ID元件移到螢幕下方，讓iPhone 18 Pro的動態島比前代再縮小約35%。不過目前較新的方向是「縮小」而非「完全消失」。此外，MacRumors也提到，iPhone 18 Pro可能採用更高效的LTPO+顯示技術，供應鏈端則有新一代OLED面板傳聞浮現。
目前市場最一致的說法，是iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max預計在2026年9月發表。MacRumors指出，今年秋天主角將是6.3吋iPhone 18 Pro、6.9吋iPhone 18 Pro Max，以及傳聞中的摺疊iPhone。
iPhone 18 Pro傳聞／售價不一定會漲價
售價方面，市場推測「不一定漲價」，雖然A20 Pro若真的導入2奈米製程，勢必推高成本，不過外媒認為，蘋果不見得會把全部成本壓力直接反映在售價上，因此18 Pro系列現階段沒有明確的大漲價。
iPhone 18 Pro傳聞／相機新增可變光圈
相機升級是這一代最受期待的賣點之一。綜合外媒傳聞，iPhone 18 Pro有可能主鏡頭導入可變光圈設計，可變光圈指的是鏡頭可依拍攝場景改變進光量大小，鏡頭可依拍攝環境調整進光量，有助提升夜拍表現、降低過曝，並讓景深與背景虛化更靈活。
最直接的好處，就是夜拍更有優勢。當環境光不足時，大光圈可讓更多光線進入感光元件，照片更容易拍得明亮，也有助提升細節表現。且白天強光下不容易過曝，在陽光強烈或高亮場景中，縮小光圈有助壓低進光量，避免畫面太亮、細節流失。大光圈拍人像或近物時，背景更容易產生自然模糊感；小光圈則能讓前景和背景都更清楚，較適合拍風景、建築或多人合照。
iPhone 18 Pro傳聞／上市
若蘋果延續近年的發表節奏，iPhone 18 Pro最可能是9月上旬亮相、當週五開放預購、再隔一週左右正式開賣。目前較保守的說法會抓在2026年9月中下旬上市，但最終仍要等Apple官方公告為準。
iPhone 18 Pro傳聞／顏色新增深紅色
顏色方面，近期話題最高的是深紅色新色。MacRumors與AppleInsider都提到，已有爆料者指出iPhone 18 Pro高機率測試紅色系新配色。另外，還有一派說法認為蘋果可能連續第二年不推出黑色Pro款。