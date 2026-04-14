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馬來西亞一輛長途巴士驚爆離譜危駕畫面，一名司機在車輛行進間，竟讓女子直接坐上自己腿部，甚至還被拍到手碰方向盤，引爆乘客與網友怒火。涉事業者Sri Maju Group已證實，司機已遭即刻解雇，案件也已通報警方與陸路公共交通機構，主管機關同步展開調查。根據《新海峽時報》報導，於4月12日，一輛從吉隆坡南湖鎮綜合交通總站出發前往柔佛新山拉慶的長途巴士，被乘客拍下司機讓一名女子坐在腿上繼續行駛的畫面，影片在社群平台迅速擴散，引發大量網友強烈批評。拍下畫面的40歲乘客西瓦表示，她起初只注意到一名女子坐在司機旁邊的地板上，沒想到對方不久後竟直接坐上司機腿部，而巴士仍在高速行駛中，讓她當場大感震驚。她擔心這種行為隨時可能釀成重大事故，隨即出聲制止並向當局舉報。隨著更多畫面陸續曝光，事件的嚴重性進一步升級。有影片顯示，該名女子疑似一度將手放在方向盤上，車輛甚至出現行駛中偏移車道的情況，讓整起事件從單純的失當行為，升高為可能危及整車乘客與其他用路人的重大公共安全威脅。涉事巴士公司Sri Maju集團火速回應，發表聲明確認影片中的司機為旗下員工，並形容相關行為「極其令人失望且不可接受」，直言此舉已嚴重違反公司標準作業程序與職業操守，決定立即終止僱傭關係，同時主動向警方報案。公司也向乘客與公眾致歉，承諾將全面檢討管理制度，加速在所有車輛加裝監視設備，並強化司機培訓與內部管理，避免類似事件重演。馬來西亞陸路交通局與陸路公共交通機構已同步介入調查。執法單位表示，將依《陸路交通法》及相關公共運輸規範追究責任，若確認違規，涉事司機可能面臨罰款、吊銷駕照，乃至刑事責任。當局也再次強調，商用車駕駛須時刻維持專業操守，任何分心或危險行為都可能造成無可挽回的後果。馬來西亞近年持續推動長途巴士安全改革，要求業者安裝全球定位系統、限速裝置與車內閉路電視，並透過「巴士安全評級系統」對業者的安全紀錄進行公開評估。然而，類似的個別駕駛違規事件仍時有所聞，反映出制度規範與實際執行之間，至今仍存在不容忽視的落差。Sri Maju集團坦承，儘管公司已建立監控與預防機制，此次事件仍然發生，令人遺憾。外界對此反應強烈，不少民眾直言，問題癥結不只在於個別司機的失職，更在於整體監管機制是否真正落地執行。對每天仰賴長途客運通勤的乘客而言，駕駛的一個失控舉動，背後承擔的是整車人的生命安全，也讓外界再次關注公共運輸安全防線是否足夠。