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民眾黨中央評議委員會13日決議開除李貞秀的黨籍，她也同步喪失立委資格；而黨主席黃國昌今（14）日證實，李貞秀曾希望黨以金錢補償她，才願意辭去立委，消息一出，引發政壇熱議。對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡痛批，李貞秀只是民眾黨70天的政治工具？柯文哲、黃國昌蹭完「中配」議題就翻臉切割，最該被開除的其實是柯文哲！吳靜怡表示，4月7日李貞秀首度「空氣」總質詢，卓榮泰拒絕備詢前，民眾黨其他7名立委表面看起來全部到場聲援，事實是黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍等人，在總質詢前一小時集體要求她辭職，李貞秀根本就是被民眾黨群體權勢霸凌；更無恥的是當天，陳智菡卻繼續操作卓榮泰院長讀書話題，表面替李貞秀抱不平，實質消費李貞秀和中配到最後一刻。「70天鬧劇，從『全黨護一人』到『全黨逼一人』，當初力挺中配到霸凌羞辱中配。」吳靜怡直言，當初就是為了配合柯文哲的「中配計畫」賣力演出，等到爭議燒穿、政治成本失控，再把所有責任推回李貞秀個人身上，全黨從上到下透過媒體放話，從內部檢舉高虹安爆料事件開始，群體霸凌中配李貞秀一個人，最後更把她塑造成「要錢的人」。吳靜怡強調，最荒謬的笑話就是民眾黨居然敢談「錢」，柯文哲才是頭號該開除的人。黨中央最不能接受李貞秀把公職當交易，卻對柯文哲的京華城案、政治獻金案視而不見，李貞秀不過是情緒崩潰下提補償，黨就全體震怒、火速除名；柯文哲涉及巨額金流、刑事重罪，卻仍是黨的精神領袖，沒人敢提「開除」。這不就是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」？