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前羅德監督吉井理人近日透過日刊現代發表了對佐佐木朗希登板的看法。因為之前的舊傷，導致身體下意識避免使用到那塊肌肉，讓他容易在控球上遇到麻煩，吉井理人也分享了佐佐木這個休賽季為此做出的調整。另外他也在對戰國民比賽後，透過LINE傳訊息給朗希：「正在逐漸變好，但還差得遠呢！」吉井理人分析到，投手在投球時腰部會先開啟，但肩膀會瞬間停頓，隨後才跟上，這種扭轉產生的能量即是力量的來源。然而，佐佐木的腰部與肩膀卻幾乎是同時開啟。這恐怕是 2023 年 7 月左側腹受傷後留下的後遺症。在無意識下為了保護側腹，導致扭轉的幅度變小。由於蓄力減少，輸出的力量也隨之下降。另一點則主要是以「快投」投球時，重心會往下掉。結果導致放球點改變，連帶使得控球不穩定。然而，就 6 日的投球表現來看，這兩個問題點已經得到解決。因此，當我傳訊告訴他「快投時姿勢也變好了喔」時，他則回覆：「我會再看影片確認。」吉井理人坦言：要完全找回巔峰時期的體感仍需時間。在危機時刻發力的瞬間，過往壞習慣的投球慣性仍可能跑出來。現階段只能透過實戰不斷投球，將其內化。就這層意義而言，維持身體狀態也變得至關重要。休賽季期間，佐佐木朗希也針對核心與下半身進行了紮實訓練。雖然過去他未曾有過整年待在先發輪值的經驗，但本人不論在身心層面都正逐漸變得強大。