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前總統馬英九近期遭爆疑似失智，作家楊渡今（14）日更貼出他和馬英九貼身相處的狀況，直指「朋友都感覺不對勁，因為馬英九會重覆問一件事，看人的眼神有些惶然」。對此，馬英九基金會隨即聲明指出，馬英九特別致電楊渡，表示自己只是年紀大，並未嚴重到不分清廉、貪瀆。楊渡今發文以＜為了馬英九，請熄燈吧！＞為題，揭露去年中秋和馬英九聚餐的狀況，直言馬英九同一個話題反覆提了4、5次，反而讓大家都感到不安，感覺到他的退化未免有點太快，但大家都不忍心問有沒有看醫生？時至今年春節前，馬英九精神明顯退化，甚至聲音沙啞，氣息彷彿變弱了，說話的聲音也讓對面的人有些聽不到，朋友都感覺不對勁，因為他會重覆問一件事，看人的眼神有些惶然。直到馬英九基金會爭端發生，楊渡說，他才警覺到，啊！退化若此，如何處理公共事務呢？作為歷史研究者，他忍不住想起歷史上的悲劇。楊渡文章一出，馬英九基金會也發聲明表示，馬英九今早特別與楊渡本人通電話，希望藉此次通話讓楊渡了解他的健康現況，並未退化如文中所言那麼嚴重，他只是因為年紀大了，76歲，會健忘，但並未嚴重到不分清廉或貪瀆，不辨是非善惡的程度。馬英九說，他與楊渡是多年老朋友，才會看到他的文章後，打電話給他，希望楊渡能夠經過這次的通話，了解他健康情形的真實現況。馬英九更強調：「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是2件事情，難道我的身體健康就可以構成違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談」。聲明中也提到，馬英九在電話中特別提及他知道楊渡和蕭旭岑熟識，他無法接受蕭旭岑以暗示他失智為藉口，去掩蓋蕭旭岑和王光慈所做不該做的事。