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▲王彥程聽到「小泡芙」的韓文名字是「全壘打球」，秒理解：「對投手來說是不太好的名字。」（圖／YT @Eagles TV）

韓國職棒KBO韓華鷹隊的台灣投手、25歲的王彥程，近期比賽表現亮眼，不僅連兩場拿下勝投，場內外話題也不斷。球隊昨（13）日公開他的日常花絮影片，片中他聊到自己從台灣帶了零食「小泡芙」，當作伴手禮送給隊友，沒想到卻被告知因為小泡芙在韓國的名字是「全壘打球」，所以韓國很多棒球投手會盡量不吃，讓王彥程本人也糾結地宣告：「那我休賽季再吃」，可愛的文化差異交流，讓台灣球迷直呼新奇。影片中，王彥程透露自己將台灣零食「小泡芙」分送給隊友，並大方表示如果還想吃，他可以請人寄送到韓國。沒想到卻被告知在韓國，小泡芙被稱為「全壘打球餅乾」，王彥程一聽就秒懂，沉思了下說：「不太好聽的名字耶，對投手來說」，聽到工作人員表示真的有不少投手會選擇避免食用時，王彥程糾結了一下後笑回：「好啦，我休賽季再吃。」相當懂得入境隨俗。事實上，小泡芙近年可說是台灣「國民外交零食」，不少韓星來台或受訪時都曾點名，包括IU、Jennie、aespa的WINTER都常常公開表達喜愛。沒想到被視為甜點代表的小泡芙，在韓職投手圈卻意外踢到鐵板，文化差異也讓網友直呼：「長知識了」。今年25歲的王彥程，從2019年到去年爲止，效力於日本職棒東北樂天金鷲，但6年來都只在二軍登場過。本賽季轉戰韓國職棒後，才首度在一軍舞台先發。生涯首戰就憑藉穩定投球與帥氣外型迅速圈粉，加上先前在場邊抱著奶奶痛哭的畫面曝光，更是感動不少韓國球迷，甚至封他為「王女婿」、「台灣王子」。不少韓國網友也湧入留言向台灣球迷喊話：「我們會好好照顧他！」看到王彥程圈粉無數，球隊也積極經營台灣市場，不僅YouTube頻道提供繁體中文字幕，拉近與台灣觀眾距離。王彥程在訪問中開心表示：「大家都說很有心！」當翻譯詢問是否能帶隊友到台灣旅遊時，他更大方邀請：「我住在花蓮，但平常在台北訓練，他們要來我就去台北找他們。」