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金價持續攀升，讓消費市場出現明顯轉向，泰國北部南奔府一處原本以社區工藝為主的銀飾據點，近期卻意外迎來人潮爆滿。位於里縣Nasai鎮的Ban Phra Bat Huay Tom手工藝品研究中心，在潑水節前夕湧入大量遊客，不只現場購買熱絡，客製訂單也明顯增加，銀飾正成為節慶消費與避開高金價壓力的替代選擇。遊客的挑選方式相當多元，有人直接購買現貨，有人拿著舊銀飾換新款式，還有不少人特地前來訂製項鍊與戒指。中心負責人賽通指出，銀飾與黃金同樣被視為象徵吉祥與祝福的飾品，但在當前金價高檔盤旋的情況下，消費者明顯轉向價格更容易負擔的銀飾市場。根據國際金市資料，2026年金價一度逼近每盎司歷史高點，亞洲多國隨之出現「以銀代金」的消費趨勢，尤其在節慶送禮市場更為突出。Ban Phra Bat Huay Tom同時也是Pakageyor社區販售織布與銀飾的重要據點，所有商品均由當地村民親手製作並陳列，從款式設計到販售流程幾乎全由社區自主完成。這裡不只是觀光景點，更像一個運作完整的小型產業鏈，將傳統工藝、地方生計與觀光消費緊密串聯在一起。Pakageyor社區的銀飾全為手工打造，價格主要取決於重量與紋樣的複雜程度。部分工藝細緻的作品需要數週時間才能完成，簡單款式則可在一天內製作多件，售價因此落差相當大。目前最低售價約190泰銖（約新台幣183元），最高超過3萬泰銖（約新台幣2.9萬元），從入門飾品到收藏級工藝品一應俱全，吸引各種消費層的客群。潑水節是泰國一年中規模最大的節慶之一，向來帶動大量禮品與裝飾品需求。泰國觀光與體育部資料指出，潑水節期間國內旅遊與消費規模每年都大幅成長，具有文化象徵意義的手工藝品尤其容易受到青睞。Pakageyor銀飾含銀量高，設計融合自然元素與民族文化，在節慶送禮市場具備高度辨識度，成為不少遊客的首選。Ban Phra Bat Huay Tom所在的克倫族社區，本身就是泰北重要的傳統工藝聚落之一，銀飾與織布工藝已有逾40年發展歷史。過去主要以在地零售與清邁批發為主，如今隨著觀光發展與跨境貿易擴大，訂單來源已延伸至海外市場，不少外國買家透過清邁中間商長期採購，使這類社區工藝逐漸轉型為穩定的出口商品。泰國政府近年積極推動「一鄉一品」政策，鼓勵各地發展具特色的地方產品，銀飾與手工藝正是重點扶植項目之一。相關政策提升了社區品牌的對外能見度，也讓Pakageyor這類工藝聚落有機會從地方市場走向國際，逐步形成文化傳承與經濟發展並行的模式。賽通表示，目前中心訂單幾乎沒有中斷，潑水節更是全年最忙碌的時段之一。從現場零售、客製訂單到長期批發需求同步成長，讓這些出自山區的手工銀飾，在金價高漲的時代背景下，不只撐起了地方社區的生計，也在消費市場上找到了一個意想不到的立足位置。