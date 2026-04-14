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白沙屯媽祖起駕變晚！「山邊王爺突暴衝」信眾開嗆：長官講太久

▲白沙屯媽祖起駕典禮時，多位政治人物輪流致詞引起信徒不滿。（圖／白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

政治人物致詞錯過吉時？拱天宮主委回應了：安座花太久時間

今年延誤主要原因在於安座作業程序較過去複雜，因今年是首次三尊媽祖一起出巡，其中爐主媽是第一次參與進香，因體型較少與其他媽祖的安座方式有所不同

是在流程結束後才安排來賓致詞，並非是因為政治人物致詞因素延誤原本預定時間；他也提到，苗栗縣長鍾東錦在典禮前曾提醒應縮短發言時間，以免引起信徒反感。

▲拱天宮主委洪文華回應，表示延誤原因在於安座作業程序，因今年是首次三尊媽祖出巡，其中爐主媽體型較少，加上是第一次無經驗，工作人員需花更多時間安座。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

2026白沙屯媽祖進香原本預定於12日深夜23時55分起駕，但當天現場來了數十多位政治人物發言，致詞時間過長引發信眾不滿，質疑因此影響原定起駕時辰，還傳出山邊王爺神轎暴衝意外。對此，拱天宮主委洪文華回應，表示今年因是首次三尊媽祖一起出巡，轎內安座流程更繁瑣，花費時間也更多，強調並非是因政治人物致詞影響，並承諾日後會進行改善。2026年白沙屯媽祖起駕典禮於12日晚間舉辦，當日有十多位政治人物到場，每個人根據流程依序致詞，此舉讓現場信眾感到不滿，批評進香焦點被模糊，甚至認為連起駕吉時都被延誤，當晚還傳出山邊王爺神轎在廟外等待時，突然出現劇烈晃動，甚至一度往人群暴衝狀況。面對外界質疑，拱天宮主委洪文華出面回應，表示，加上是首次較無經驗，工作人員需花更多時間，整體轎內安座時間耗時近1小時。洪文華進一步提到，不過廟方坦言此次確實還有改善空間，承諾日後會針對流程細節進行檢討與優化。