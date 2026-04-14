我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平在今（14）日交手紐約大都會隊的比賽中，首打席就遭到151公里的火球直擊右肩胛骨。儘管大谷最終還是打完全場，但賽後在休息室被當地媒體目擊背部貼著特大號貼布，引發各界憂心。對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後記者會上也忍不住吐露真心話：「好險他明天不用登板投球。」1局下半，大谷翔平被大都會左投彼得森（David Peterson）的伸卡球重擊背部，現場甚至能清楚聽見大谷痛苦的慘叫聲。儘管他隨後仍跑回致勝分並打完全場，但4打數掛蛋的表現，讓外界一度非常擔心他的傷況。賽後在道奇隊的休息室中，媒體發現大谷翔平的右肩胛骨附近貼了一塊「特大號的貼布」來緩解疼痛。羅伯斯總教練表示：「這應該只是單純的打撲挫傷，雖然當下看起來很痛，但目前評估不會對之後的表現造成長期影響。」身為二刀流球星，大谷受傷的位置正是投球發力的關鍵部位，這讓道奇教練團一度心驚膽顫。羅伯斯賽後坦言：「他明天不用投球，我真的鬆了一口氣。如果明天就是他的登板日，情況可能會變得很棘手。」道奇球迷可以暫時放心，教練團目前並未打算更改原定的先發計畫。大谷翔平預計將在台灣時間16日，也就是與大都會系列賽的第3戰準時重返投手丘，擔任先發投手迎戰大都會。