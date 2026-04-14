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英國百年重機品牌Triumph再度加碼泰國布局。泰國投資促進委員會（BOI）拍板通過逾40億泰銖（約新台幣35.2億元）投資案，將在春武里府Amata City工業區擴建生產線，主攻500cc以上大型重機，同步強化引擎與核心零件一體化製造。這項投資不只帶動就業與出口，也讓泰國在全球高性能機車產業鏈中的地位再往上推進。根據泰國投資促進委員會資料，Triumph此次擴產將導入更完整的垂直整合製程，從引擎到關鍵零組件都將在泰國境內完成生產。新產線鎖定高附加價值的高階大型重機市場，這類產品單價高、技術門檻高，是各大品牌近年積極競逐的重點領域。全球大型重機市場近年持續成長，亞洲中產階級擴張帶動需求升溫，使泰國逐步成為外資布局的重要製造據點。Triumph自2009年進駐泰國以來，已陸續建立4座生產基地，累計投資金額超過130億泰銖（約新台幣114.4億元）。目前泰國已成為Triumph在亞洲最核心的製造與出口中心，當地生產的機車約95%外銷至英國、日本與其他亞洲市場，年出口額超過200億泰銖（約新台幣176億元）。隨著此次擴建完工，產能與出口規模預計將進一步擴大。Triumph目前在泰國聘用逾2000名員工，此次新投資案預計再新增約1000個工作機會，涵蓋工程、製造與技術等領域。對春武里府與東部經濟走廊而言，這類高技術製造投資有助推動產業結構升級，引導當地製造業從勞力密集逐步轉向技術導向。Triumph已開始大幅提高泰國本地零組件的採購比例，涵蓋傳動系統、電子控制模組、散熱系統、車架與安全結構等項目。這讓泰國本地零件廠商有機會直接切入全球高性能機車供應體系，不再只扮演代工角色，而是逐步涉入技術與研發環節。分析人士指出，當國際品牌持續提高在地採購比例，意味著對當地製造品質與供應穩定度已建立相當程度的信心。從整體產業格局來看，泰國長年被稱為「東南亞汽車底特律」，機車與汽車產業基礎完整且成熟。日系品牌長期主導小排量機車市場，歐美品牌則集中在250cc以上的大型重機領域深耕。Triumph、寶馬、杜卡迪與哈雷戴維森近年持續加碼泰國投資，使當地逐步形成高階重機製造聚落。官方資料指出，大型重機產量雖在整體機車產業中占比不高，但其出口價值與技術含量遠高於一般車款。這波投資浪潮也與全球供應鏈重組的大趨勢密切相關。近年企業為分散地緣政治與供應鏈風險，持續將產能從單一市場轉移分散至東南亞各國。泰國憑藉成熟的工業基礎、政府政策優惠與完善的基礎建設，成為汽機車產業重要的承接地。投資促進委員會強調，Triumph此案清楚反映國際品牌持續看好泰國作為區域製造與出口樞紐的長期潛力。Triumph這筆40億泰銖（約新台幣35.2億元）的擴建投資，不只是單純的產能擴充，更是一次涵蓋製造深度、供應鏈整合與技術能力的全面升級。隨著高附加價值產業在泰國持續擴大根基，這個東南亞製造重鎮在全球重機產業版圖中扮演的角色，也正悄悄從生產基地，轉變為不可或缺的關鍵節點。