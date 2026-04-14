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台中市校園及公部門屢傳重大性平案，近3年來遭監院提出3件糾正案、2件彈劾案，且教育局長蔣偉民任內兩度被糾正、交通局長葉昭甫遭彈劾，至今未負任何責任。時代力量主席王婉諭批評，官員自請處分只是作秀，明明人禍可以避免，卻因為媽媽市長盧秀燕的不作為，造成重大遺憾，中市府根本是制度性失職。王婉諭今（14）日偕時代力量台中市議員參選人鄒明諺、小民參政歐巴桑聯盟台中市議員參選人蔡佩珊到市府陳情。王婉諭指出，近日引起全國關注的台中市國小少棒隊性侵案並非個案，近3年來監察院已就中市府的性平失職提出3件糾正案、2件彈劾案，另1案調查中，涵蓋國小、國中、高中甚至市府內部。她痛批中市府的性平把關機制在盧秀燕任內完全失靈，高層卻從未有人為違法失職負起責任。她要求兩名局長下台負責、市府提出性平機制的完整改革方案。王婉諭指出，教育局長蔣偉民任內歷經兩度遭監察院糾正、少棒隊性侵案更未落實教練資格查核，「自請處分」只是作秀；交通局長葉昭甫縱容公捷處前處長張應當對女性同仁性騷擾長達兩年，調查展開後，受害者被要求在公共空間排隊等候訪談，訪談紀錄甚至外包給民間廠商處理，造成二次傷害，但葉昭甫遭彈劾後仍安坐局長大位。王婉諭強調，她在立法院推動修法，讓校園性平案件擴大調查機制入法，目的就是不讓任何受害者被漏接。但制度要能真正保護人，要看在位者有沒有認真執行、有沒有對失職者追究責任。盧秀燕號稱媽媽市長，卻只打著媽媽市長的口號選舉，讓人憤怒的是，明明是可以避免的人禍，因為主政者不作為，造成大遺憾。她要求被彈劾的交通局長、3次失職傷害孩子的教育局長辭職，不該繼續領導市府團隊，否則以後還有誰相信台中市政府能夠保護我們的孩子？教育局長蔣偉民說，監院還在調查棒球教練性侵案，市府會持續精進申訴通報流程效率，強化校園與公部門的性平教育，從制度面提升預防與處理能力。關於前公捷處長張應當涉及性騷案遭彈劾，交通局長葉昭甫監督不周遭彈劾，葉昭甫表示尊重監院職權，所有過程公開透明，配合辦理。中市府強調，任何形式的性騷擾及校園性平事件，市府皆秉持「零容忍」原則，以維護受害者權益為首要任務，凡涉及違法或失職，均依程序嚴格調查、依法究責，絕不寬貸，同時持續精進申訴通報流程效率，強化校園與公部門的性平教育，從制度面提升預防與處理能力。