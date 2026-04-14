馬英九基金會人事大地震，馬英九開撕跟隨其十多年親信蕭旭岑，不少人質疑馬英九身體狀況退化甚至失智，對此作家楊渡發文表示「為了馬英九，請熄燈吧！」基金會今（14）日發出聲明表示，馬英九上午特別致電楊渡，希望藉此讓對方了解其健康狀況，並未退化如文中所言那麼嚴重，自己只是因為76歲年紀大了，會健忘，「但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辯是非善惡的程度」。

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對於老友苦勸為了馬英九讓基金會熄燈，基金會發出聲明表示，馬英九今早特別與楊渡通話，希望藉此通話讓對方了解他的健康現況，並未退化如文中所言那麼嚴重，只是因為76歲年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辯是非善惡的程度。

馬英九也在電話通提及，知道楊渡和蕭旭岑熟識，但無法接受蕭旭岑以暗示他失智為藉口，去掩蓋蕭旭岑和王光慈所做不該做的事。自己與楊渡是多年老朋友，才會看到他的文章後，打電話給他，希望他能夠經過這次的通話，了解自己健康情形的真實現況。

最後馬英九強調，自己的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，「難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談。」

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...