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原本要把流浪貓狗送往領養活動，卻在高速公路上演變成一場驚魂事故。馬來西亞馬六甲動保團體Shikin Team Animal Rescue（STAR）一輛載有25隻貓狗的救援貨車，12日在南北大道林茂路段停靠緊急車道時，遭後方羅厘撞擊後翻覆，籠舍四散、動物受驚逃離，甚至傳出死傷，整起事件在社群瘋傳，也再次把流浪動物運輸安全與救援壓力推上檯面。警方調查指出，貨車當時因機械故障停在緊急車道等待支援，後方羅厘疑因閃避一輛突然變換車道的車輛而失控偏移，最終直接撞上停在路肩的貨車。猛烈衝擊使貨車失去平衡，翻落路旁草溝，兩名女性乘客受輕傷送醫，車內動物則遭受更為嚴重的衝擊。這批動物是STAR準備運往吉隆坡「Oh My Pet! Expo」領養活動的貓狗，共20隻貓與5隻狗。事故造成2隻貓與1隻狗當場死亡，其餘動物因籠子在撞擊中變形或破裂，紛紛逃出車外四散。現場畫面顯示，數個寵物籠被拋出車外，部分已嚴重破損變形，散落在翻覆貨車周圍的草地上。事故消息在社群平台迅速擴散，一段廣為流傳的影片中，負責人在高速公路旁找回愛犬後當場情緒潰堤，緊抱愛犬痛哭，成為整起事件最令人鼻酸的畫面，引發大量網友轉發與關注。事故發生後，不少途經民眾主動停車，與救援人員一同在高速公路周邊展開地毯式搜尋，協助尋找仍在外遊蕩的動物。這批毛孩原定前往的「Oh My Pet! Expo」，是馬來西亞近年規模較大的寵物展活動之一，主打領養推廣與寵物教育，每年吸引大批民眾參與。對動保團體而言，這類活動是替流浪動物媒合新家的重要管道，也能有效舒緩收容壓力。這起事故不只打亂了整個行程安排，也讓原本等待被領養的動物陷入更不確定的處境。STAR長期在馬六甲地區從事動物救援與收容工作，目前照顧約250隻貓與180隻狗。馬來西亞長期面臨流浪動物數量持續增加的困境，民間救援團體多仰賴捐款與志工維持日常運作，跨州運輸本就存在一定風險。當救援行動進入跨州移動階段，車輛設備是否符合安全標準、運輸過程是否有完善的應急機制，乃至保險保障是否足夠，都是極需正視的課題。馬來西亞高速公路上，停靠緊急車道遭後車追撞的事故案例並不罕見。交通安全單位過去多次提醒駕駛，緊急停車時須立即設置警示標誌並與車輛保持距離，然而在南北大道這類車流量大、行車速度快的路段，後方來車反應時間相當有限，一旦閃避不及，撞擊力道往往更為強烈。這起事件也再度引發外界對緊急停車規範與道路安全配套措施的討論。截至目前，仍有部分動物尚未尋回，救援人員與志工持續在事故周邊區域搜索。對STAR而言，這場突如其來的車禍，不只是一次意外衝擊，更是一場攸關生命、責任與資源限制的嚴峻考驗。在有限的人力與資金條件下，如何確保每一條被救回的生命都能獲得妥善保護，將是外界持續關注的焦點所在。