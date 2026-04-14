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▲許維恩發水給香燈腳！親揭與白沙屯媽祖緣分 手術前一刻被保佑了（圖／許維恩IG@sharon701111）

▲許維恩大方和粉絲合照，來者不拒。（圖／許維恩IG@sharon701111）

44歲女星許維恩今年3月才坦承自己罹患乳癌，並已完成腫瘤切除手術一事。昨（13）日她被直擊出現在白沙屯媽祖進香的隊伍中，發水給參與進香的香燈腳們；許維恩坦言，自己和媽祖頗有緣分，。許維恩認為這不只是一項合作，更是被守護、被選擇的祝福，這才以發水的方式表達感恩、回饋媽祖。許維恩昨日被直擊頂著大太陽站在路邊發水，粉絲認出她後上前要合照，許維恩來者不拒，還在IG轉發粉絲標記她的照片，相當親民。其實許維恩早在本月初時就發文分享自己與白沙屯媽祖的緣分，她在IG寫道：「許維恩說她很感謝媽祖的保佑，讓她走過病痛、不安和恐懼，更相信一切都是最好的安排，因此她也選擇以親自發水的方式，把這份祝福回饋出去，「願所有人平安、健康、順心」。只見照片中的許維恩穿著粉色運動裝，綁起馬尾，整個人看起來幹勁滿滿，全程面帶微笑；粉絲也紛紛稱讚她真的人美心善，本人比電視上還美、親和力十足。而許維恩為了治療乳癌，已切除左邊乳房，並進行重建手術，目前身體已恢復健康。