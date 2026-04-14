赴日本旅遊注意了！日本國土交通省宣布，自24日起禁止在飛機機艙內使用行動電源，並限制每人最多攜帶2個行動電源登機。
據日本NHK報導，去年1月，在韓國釜山機場，曾發生客機座席上方收納櫃內的行動電源起火，導致機體燒毀等事故，航機內起火或冒煙的案例接連不斷。
國土交通省14日宣布，自4月24日起，禁止在日本國內起降的所有航班機艙內使用行動電源。具體規定包括禁止使用行動電源為智慧型手機等設備充電、禁止利用機艙座位設置的插座為行動電源充電。
日本也加強攜帶行動電源進入機艙的數量，過去只要在100Wh（瓦時）以下，並無限制手提攜帶行動電源的數量，24日起也將限制為最多只能手提攜帶2個160Wh（瓦時）以下的行動電源，超過限制將在手提行李安檢處被要求丟棄。
國土交通省表示，國際民航組織（ICAO）於3月修訂國際標準，禁止在機艙內使用行動電源，並將攜帶上機數量限制為每人最多2個，日本此次是配合該標準進行調整，「為了確保飛行安全，請使用者理解並配合。」
報導提到，使用鋰電池的行動電源及電子菸，仍持續禁止放入貨艙託運。這是因為若在貨艙內發生火災或冒煙，空服員無法目視確認，比起客艙需要更多時間才能掌握狀況，且有延燒至其他貨物的危險性。
但將行動電源等物品放進包包直接託運的情況仍屢禁不止。據各航空公司統計，去年在羽田機場國內線的安檢過程中，至少攔截了17000餘件含有鋰離子電池的產品。全日空（ANA）約10000件、天馬航空（Skymark）4360件、
日本航空（JAL）3380件，其他航空公司也有攔截案例。
國土交通省指出，安檢主要目的是防範劫機或恐怖攻擊，雖能檢測出爆炸物，但對於含有鋰離子電池的產品並非百分之百能偵測，因此仍有漏檢的可能性。國土交通省與航空公司將致力於徹底宣導機內攜帶與託運的相關規則。
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國土交通省14日宣布，自4月24日起，禁止在日本國內起降的所有航班機艙內使用行動電源。具體規定包括禁止使用行動電源為智慧型手機等設備充電、禁止利用機艙座位設置的插座為行動電源充電。
日本也加強攜帶行動電源進入機艙的數量，過去只要在100Wh（瓦時）以下，並無限制手提攜帶行動電源的數量，24日起也將限制為最多只能手提攜帶2個160Wh（瓦時）以下的行動電源，超過限制將在手提行李安檢處被要求丟棄。
國土交通省表示，國際民航組織（ICAO）於3月修訂國際標準，禁止在機艙內使用行動電源，並將攜帶上機數量限制為每人最多2個，日本此次是配合該標準進行調整，「為了確保飛行安全，請使用者理解並配合。」
報導提到，使用鋰電池的行動電源及電子菸，仍持續禁止放入貨艙託運。這是因為若在貨艙內發生火災或冒煙，空服員無法目視確認，比起客艙需要更多時間才能掌握狀況，且有延燒至其他貨物的危險性。
但將行動電源等物品放進包包直接託運的情況仍屢禁不止。據各航空公司統計，去年在羽田機場國內線的安檢過程中，至少攔截了17000餘件含有鋰離子電池的產品。全日空（ANA）約10000件、天馬航空（Skymark）4360件、
日本航空（JAL）3380件，其他航空公司也有攔截案例。
國土交通省指出，安檢主要目的是防範劫機或恐怖攻擊，雖能檢測出爆炸物，但對於含有鋰離子電池的產品並非百分之百能偵測，因此仍有漏檢的可能性。國土交通省與航空公司將致力於徹底宣導機內攜帶與託運的相關規則。