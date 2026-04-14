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台中霧峰警分局今（14）日清晨驚傳槍響，一名即將退休的資深員警竟在派出所內中槍倒地，子彈從喉嚨射入、貫穿頭部，當場命危，場面震撼。所內同仁發現後緊急通報送醫，經搶救後目前已恢復生命跡象，但整起事件發生原因仍撲朔迷離。警方指出，事發時間為上午6時48分，地點就在霧峰警分局吉峰派出所內。初步勘查現場，未發現有外力介入跡象，研判為員警持警槍擊發所致。案發後已立即封鎖現場，並通知偵查隊及鑑識小組進駐採證，同步調閱監視器畫面，以還原當時狀況。受傷的56歲林姓員警中槍後，隨即由同仁送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方全力搶救後已恢復生命跡象，目前仍在加護治療中。警方表示，後續將持續掌握其傷勢變化，並配合醫療單位進行相關處置。據了解，林員現任霧峰分局行政組，負責警用裝備相關業務，平時工作表現穩定、態度認真，且已提出退休申請，原訂於今年7月2日離開警界。內部初步掌握，其個人對工作要求嚴格，近期疑出現適應不良狀況，是否與本案有關，仍待進一步釐清。由於事件發生在派出所內部，對在場同仁衝擊甚大。霧峰分局表示，後續將安排專業心理諮商資源，協助員警進行情緒疏導，避免事件造成持續性心理壓力。目前全案仍由警方持續調查中，將從個人因素、勤務狀況及現場跡證等面向交叉比對，釐清林員開槍動機與完整經過。