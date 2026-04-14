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韓華鷹今日在社群Youtube上分享王彥程來韓國一個月後分享生活花絮。繼王彥程3月29日韓職初登板5.1局掉3分，拿到生涯一軍首勝，休息5天後在4月4日再度先發投6.1局掉3分無責失，拿下第2勝，開季3場比賽有2場優質先發，防禦率只有2.03，留下驚人的表現。近日人氣飆漲，許多球迷與媒體都稱呼他為「台灣王子」。王彥程在影片中分享他與隊友們一起吃義美小泡芙的照片，也熱情的表示：如果喜歡的話，再請家裡的人帶過來。然而隨後在一旁的工作人員跟王彥程分享到，義美小泡芙在韓國被叫做全壘打球，他聽完後直呼：那這個隊投手來說不太好！我休賽季再吃好了。此外他還分享了在台灣最愛的美食，是麻辣鍋跟鴨血，王彥程分享：冬天很喜歡吃辣辣的東西。王彥程在影片中也分享早上七點出去散步拍到的櫻花，工作人員問到：他先發投手要這麼早起嗎？他則表示，自己喜歡固定的作息，不會因為當天是否先發改變，還是要做每天要做的事情。