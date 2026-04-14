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主打無線胎壓監測系統（TPMS）的橙的電子，4年前開始佈局德國市場，現在已經在當地佔去零售市場過半。橙的電子董事長許欽堯在十幾年前看好新車必須強制安裝TPMS，因此毅然決然投入該領域，隨著經營也發現市場新契機，因此開啟「經銷+直營」轉型計畫，目前在德國試行成果顯著，未來將拓展至北歐，並且拓展數位化軟體服務。2008年開始美國新小客車需要強制安裝胎壓監測系統，後續歐盟、韓國、台灣、中國等陸續跟進。許欽堯說，法規上路後十年全球市場出現上百家競爭對手，但到今年OE製造商僅剩5家，而AM製造商僅剩6家，其中就包含橙的。汽車保有車齡呈現老化趨勢，加上通膨、經濟不確定性影響，讓消費者延長舊車使用年限，對AM是利多條件。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，歐盟乘用車保有量持續維持高檔，平均車齡亦逐年攀升至逾12年。其中德國為歐洲汽車產業重鎮，因此橙的從此切入。許欽堯說，當時在德國聘請當地員工做業務，請他們穿著制服三不五時就往輪胎店跑、希望用誠意打動老闆，也透過輪胎同業相互介紹、提供優惠建立口碑。「當同業還在透過鋼圈店賣給輪胎店時」，橙的的德國合作商已經佔去超過零售市場一半。橙的胎壓監測系統不僅涵蓋市面98%以上的車款，為解決第一線修車廠技師在安裝與設定上的繁瑣流程，也強化附加價值，從單純零組件供應升級為直營通路商，並提供客戶整合式的服務解決方案。許欽堯說，搭配數位線上平台，可以即時監控是否有安裝錯誤，同時更可以掌握輪胎店庫存，讓業務即時提供報價優惠等。「直營+經銷」並行模式在德國市場打下基礎。許欽堯笑稱，過往4年橙的不參加任何展覽，不只節省成本，也考量輪胎店老闆不會去看秀，「而通路商早就認識我們了，可能同業還以為橙的不見了」。然而，若是TPMS同業想複製成功模式低價搶市，也難以撼動，因為橙的提供的附加服務，讓輪胎店提供更便利的經營方式。歐洲因為進入冬季前車輛強制換雪胎才可以上路，導致輪胎店在9月時大排長龍，橙的打造餐廳般定位系統，還幫車廠建立客戶的暫存輪胎管理系統，讓公司與客戶關係更緊密。另，近期全球晶片供應仍具不確定性，橙的已提前推進晶片替代方案與供應鏈彈性調整策略，相較部分同業仍受限於供應瓶頸，提供更穩健交貨及應變能力。德國市場的成功，許欽堯表示，未來擴大奧地利、瑞士、丹麥及北歐等市場開拓，朝向歐洲過半市占目標邁進。另外，橙的股東也是客戶的標準汽車產品公司SMP，擬在第三季後把美國汽修巨頭NAPA轉移到橙的經營、直接供貨。橙的近三年營收逐年擴大，並保持三率三升趨勢，2025 年全年獲利創下近10年來新高表現，未來橙的將持續提升歐洲地區AM市場占有率，並朝過半市占目標邁進，以期創造未來營運良好成長動能。