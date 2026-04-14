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搞笑藝人洋平登台前報平安 當晚「急性疾病」過世

▲洋平4/10過世，經紀公司4/13才對外公布死訊。（圖／松竹藝能@shochikugeino.co.jp）

日本搞笑圈再傳憾事，搞笑雙人組「共犯者」成員洋平（本名：鈴木洋平）於2026年4月10日突然過世，享年26歲，離世3天公司才在昨（13）日證實消息，而洋平原定當天晚上在東京下北澤有舞台演出，甚至在演出前仍於個人X發文寫下「今天19點在下北，請多多指教」，未料最終未現身舞台，經紀公司說明死因為「急性疾病」，突如其來的噩耗讓業界與粉絲錯愕。洋平原本預計4月10日在東京下北澤登台演出，當天也在自己的X發文寫下「今天19點🎌在下北🎌請多多指教🎌」。根據相關人士透露，當天演出時間已到，洋平卻遲遲未出現，最後由搭檔國京一人完成整場表演，現場氣氛一度凝重。松竹藝能昨天發布聲明指出，洋平於4月10日猝逝，公司上下至今仍無法接受這個事實，正處於深切悲痛之中，並表示目前死因仍在進一步確認，但醫師初步判定為急性疾病所致。公司也向長期支持洋平的粉絲致謝，並呼籲外界尊重家屬心情，避免未經查證的臆測與擴散不實資訊。由於事發過於突然，加上他在演出前仍正常發文，從預告登台到傳出死訊僅短短數小時，落差之大引發關注。本公司所屬搞笑組合「共犯者」成員洋平已於2026年4月10日（星期五）猝逝。這個突如其來的消息，讓公司旗下藝人與全體工作人員至今仍難以接受，沉浸在深深的悲痛中。關於死因目前仍在確認中，但醫師表示為急性疾病所致。對於生前大家給予的關愛與支持，我們在此致上最誠摯的感謝，並謹此公告。最後，懇請各界體諒遺屬與相關人士的悲痛心情，切勿刊載未經證實的報導，或在社群平台散布臆測與誤導性資訊。