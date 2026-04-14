正在經歷作戰的美國總統川普（Donald Trump）13日在橢圓形辦公室點了麥當勞外送，並豪擲100美元小費給外送員。他在席間還開玩笑說，這一幕看起來一點也不像「擺拍」。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普13日在橢圓形辦公室點了麥當勞作為午餐。白宮隨行攝影師捕捉到的畫面，當來自阿肯色州的外送員西蒙斯（Sharon Simmons）將餐點送達時，川普掏了一張100美元（約台幣3171元）遞給西蒙斯。
川普還在現場不改幽默本色，對著媒體打趣道：「這看起來一點都不像演的吧！」引發全場哄笑。不過川普此舉旨在推廣共和黨一項限制小費課稅的法律條款。這也凸顯了白宮在發動對伊朗戰爭的同時，仍努力兼顧國內政治議題的緊繃狀態。
外送員心聲：小費免稅 vs. 高油價衝擊
CNN在西蒙斯送完餐點後對她進行了採訪。她重申自己如何從川普的「小費免稅」政策中獲益，但也坦承因為美伊戰爭導致油價飆升，生活面臨掙扎。
西蒙斯表示：「顯然，油價上漲衝擊了我們所有人，不只是我們（外送員），每個人都一樣。」她提到，自己所屬的外送平台DoorDash提供了獎勵措施來緩解高油價帶來的壓力，「當然，你知道的，『小費免稅』這點非常有幫助。」
DoorDash發言人克勞利（Julian Crowley）表示，因應能源危機，公司已啟動一項緊急救助計畫，提供外送員「所有加油消費10%的現金回饋，並根據外送里程數提供每週救助津貼」。
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川普還在現場不改幽默本色，對著媒體打趣道：「這看起來一點都不像演的吧！」引發全場哄笑。不過川普此舉旨在推廣共和黨一項限制小費課稅的法律條款。這也凸顯了白宮在發動對伊朗戰爭的同時，仍努力兼顧國內政治議題的緊繃狀態。
外送員心聲：小費免稅 vs. 高油價衝擊
CNN在西蒙斯送完餐點後對她進行了採訪。她重申自己如何從川普的「小費免稅」政策中獲益，但也坦承因為美伊戰爭導致油價飆升，生活面臨掙扎。
西蒙斯表示：「顯然，油價上漲衝擊了我們所有人，不只是我們（外送員），每個人都一樣。」她提到，自己所屬的外送平台DoorDash提供了獎勵措施來緩解高油價帶來的壓力，「當然，你知道的，『小費免稅』這點非常有幫助。」
DoorDash發言人克勞利（Julian Crowley）表示，因應能源危機，公司已啟動一項緊急救助計畫，提供外送員「所有加油消費10%的現金回饋，並根據外送里程數提供每週救助津貼」。