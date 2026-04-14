2026玄天上帝生日將於4月19日（日）到來，在民間信仰中被視為極具能量的日子，而隔日4月20日又將接續節氣穀雨，堪稱是轉運的最佳吉日。根據命理專家柯柏成表示，玄天上帝生日當日可利用「符咒鎮壓、玄武黑曜石陣、五雷驅邪法、剪紙送小人」4招斬小人，提醒以「正心誠意」為本，勿存害人之念，否則易招反噬；另外，在吉日當天也可以藉由「祭拜、行善或茹素」等方式開運招財。
週日玄天上帝聖誕！4/19能量爆發：隔日接穀雨轉運
北極玄天上帝（真武大帝）又稱為帝爺公或上帝公，玄天上帝聖誕位於每年農曆三月初三，2026年對應國曆日期為4月19日（日），而隔日接續是節氣穀雨，將於4月20日早上9時38分51秒到來，也是一年中開運的好日子。
命理專家柯柏成表示，明朝自朱元璋起16代帝王都將其奉為護國天神，這天在道教信仰中被視為極具能量之日，三月初三這個日子也被視為三陽開泰。在這天可以藉由祭拜開運，也可透過小物化解小人。
玄天上帝生日4招打小人！3招開運：免拜拜就能做
命理專家柯柏成提到，玄天上帝生日可以利用「符咒鎮壓、玄武黑曜石陣、五雷驅邪法、剪紙送小人」4招打小人，但提醒所有儀式需以「正心誠意」為本，勿存害人之念，否則易招反噬。另外若無法親至供奉玄天上帝的宮廟，可在家中潔淨處設壇，或直接向北方誠心祭拜即可。
📍符咒鎮壓法
用黃紙朱砂書寫「真武大帝斬邪」六字，折成八卦形隨身攜帶，或貼於辦公桌暗處（抽屜內側）。當日清晨面向北方默念：「真武護法，斬除邪精，小人遠離，正氣長存」三遍。
📍玄武黑曜石陣
玄天上帝象徵北方水德，其化身「玄武」為龜蛇合體，可選黑曜石飾品，過玄天上帝香爐三圈，放置於辦公桌左側，化解口舌是非。
📍五雷驅邪法
取粗鹽一小包，於祭拜時置於玄天上帝香爐上順時鐘繞三圈，後撒於家門外或辦公室入口處，配合誦：「真武雷威，破穢除非，小人退散，福祿來歸」。
📍剪紙送小人
剪紅色紙人形（寫上「小人」二字），祭拜時稟告玄天上帝後焚化，象徵借神力焚毀小人氣場。
📍日常開運心法
■ 行善積德：玄天上帝重「忠孝節義」，當日可捐款助人、護生，或清理環境，累積陰德。
■ 飲食禁忌：避免食用肉類等葷辛食物，以表對神明的尊重。
■ 持齋靜心：當日茹素並減少口舌之爭，有助提升自身正氣，自然遠離小人。
玄天上帝生日怎麼拜？拜拜最佳吉時、供品一次看
📍供品
■ 必備供品：壽麵、紅龜粿（以上兩者象徵玄天上帝的龜蛇大將）、當季水果（如蘋果、橘子、棗子），其他供品建議素食不宜葷腥。
■ 特殊供品：五色豆（紅豆、綠豆、黃豆、黑豆、白扁豆），可置於北方方位，象徵五行和諧、驅邪鎮煞。
■ 清水一杯：祭祀後灑於家中四角，淨化磁場。
■ 七星燈或油燈：點燃後置於神壇前，祈求光明護佑。
📍最佳吉時與方位
■ 吉時：當日辰時（7-9時）或午時（11-13時），此時陽氣旺盛，易得神明加持。
■ 方位：北方為玄天上帝所管轄，祭拜時面朝北方，或在家中北方設置臨時神案。
📍誦經祈福
誠心誦念《真武妙經》或《北斗經》，若無經書可面向北方口誦「玄天上帝寶誥」七遍，祈求消災解厄、貴人顯現。
資料來源：柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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北極玄天上帝（真武大帝）又稱為帝爺公或上帝公，玄天上帝聖誕位於每年農曆三月初三，2026年對應國曆日期為4月19日（日），而隔日接續是節氣穀雨，將於4月20日早上9時38分51秒到來，也是一年中開運的好日子。
命理專家柯柏成表示，明朝自朱元璋起16代帝王都將其奉為護國天神，這天在道教信仰中被視為極具能量之日，三月初三這個日子也被視為三陽開泰。在這天可以藉由祭拜開運，也可透過小物化解小人。
命理專家柯柏成提到，玄天上帝生日可以利用「符咒鎮壓、玄武黑曜石陣、五雷驅邪法、剪紙送小人」4招打小人，但提醒所有儀式需以「正心誠意」為本，勿存害人之念，否則易招反噬。另外若無法親至供奉玄天上帝的宮廟，可在家中潔淨處設壇，或直接向北方誠心祭拜即可。
📍符咒鎮壓法
用黃紙朱砂書寫「真武大帝斬邪」六字，折成八卦形隨身攜帶，或貼於辦公桌暗處（抽屜內側）。當日清晨面向北方默念：「真武護法，斬除邪精，小人遠離，正氣長存」三遍。
📍玄武黑曜石陣
玄天上帝象徵北方水德，其化身「玄武」為龜蛇合體，可選黑曜石飾品，過玄天上帝香爐三圈，放置於辦公桌左側，化解口舌是非。
📍五雷驅邪法
取粗鹽一小包，於祭拜時置於玄天上帝香爐上順時鐘繞三圈，後撒於家門外或辦公室入口處，配合誦：「真武雷威，破穢除非，小人退散，福祿來歸」。
📍剪紙送小人
剪紅色紙人形（寫上「小人」二字），祭拜時稟告玄天上帝後焚化，象徵借神力焚毀小人氣場。
■ 行善積德：玄天上帝重「忠孝節義」，當日可捐款助人、護生，或清理環境，累積陰德。
■ 飲食禁忌：避免食用肉類等葷辛食物，以表對神明的尊重。
■ 持齋靜心：當日茹素並減少口舌之爭，有助提升自身正氣，自然遠離小人。
📍供品
■ 必備供品：壽麵、紅龜粿（以上兩者象徵玄天上帝的龜蛇大將）、當季水果（如蘋果、橘子、棗子），其他供品建議素食不宜葷腥。
■ 特殊供品：五色豆（紅豆、綠豆、黃豆、黑豆、白扁豆），可置於北方方位，象徵五行和諧、驅邪鎮煞。
■ 清水一杯：祭祀後灑於家中四角，淨化磁場。
■ 七星燈或油燈：點燃後置於神壇前，祈求光明護佑。
📍最佳吉時與方位
■ 吉時：當日辰時（7-9時）或午時（11-13時），此時陽氣旺盛，易得神明加持。
■ 方位：北方為玄天上帝所管轄，祭拜時面朝北方，或在家中北方設置臨時神案。
📍誦經祈福
誠心誦念《真武妙經》或《北斗經》，若無經書可面向北方口誦「玄天上帝寶誥」七遍，祈求消災解厄、貴人顯現。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。