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紐約洋基隊今日（14日）在主場與洛杉磯天使隊展開了一場史詩級的打擊大戰，最終靠著再見暴投以11：10逆轉奪勝，終結了慘淡的5連敗。賽後，單場敲出兩支全壘打的洋基隊長賈吉（Aaron Judge），對同樣擊出雙響砲的天使巨星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）獻上最高敬意，直言他是「史上最偉大的球員」。這場比賽被視為兩位前後任「美國隊長」的正面交鋒，全場兩軍共擊出26支安打與7發全壘打。賈吉先是在1局下半揮出本季第5號2分砲先拔頭籌；隨後楚奧特在6局上半以3分砲扳平比分。比賽進入白熱化後，賈吉於6局下半再度回敬陽春砲（本季第6號），而楚奧特則在8局上演連續兩打席開轟，以2分砲一度幫助天使領先。兩位曾各獲得3次MVP的傳奇球星在洋基球場瘋狂輸出，讓全場球迷大飽眼福。在今天賈吉開轟後，站在外野守備的楚奧特看著對手繞壘露出笑容，顯然雖然雙方分屬不同球隊，也各自為勝利而努力，但對彼此的欣賞不會因此而改變。管洋基最後靠著9局下半葛里遜（Trent Grisham）的追平全壘打與隨後的再見暴投驚險獲勝，賈吉賽後談到對手楚奧特時，語氣充滿敬佩。賈吉在接受《YES網路》訪問時表示：「他是史上最好的球員。觀察他的整個職業生涯是一件很有趣的事情。看著他從年紀輕輕就出道，並迅速站上巔峰，這真的非常特別。他每次來到紐約都能上演精彩的個人秀。雖然他這幾年深受傷病困擾，但今年他已經找回了極佳的狀態。能與這樣的選手同場競技，對我來說非常有意義且有趣。」賈吉也對球隊能終結5連敗感到欣慰，他表示：「能成為這場瘋狂比賽的勝利方感覺棒極了。面對對方優秀的投手陣容，我們展現了韌性，並成功把球帶回主場。」