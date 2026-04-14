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白沙屯媽祖展現慈悲心！粉紅超跑停5分鐘為病童賜福

▲媽祖婆們傾聽母親訴說詳細情況，這一待就是5分鐘之久。（圖／Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

▲粉紅超跑待在母子身旁賜福長達5分鐘之久，這一幕感動了無數信眾。（圖／Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖慈悲！苗栗白沙屯拱天宮媽祖往北港進香今（14）日進入第2天行程，凌晨起駕後，於上午10點半進入彰化縣。在進入彰化市區時，有位母親抱著生病的兒子跪在路中央懇請媽祖賜福，沒想到粉紅超跑竟直接靠近母子，整整停留了5分鐘賜福，並示意讓孩子用手觸摸鑾轎，現場畫面讓信眾流下感動的淚水。白沙屯媽祖北港進香今（14）日進入第二天路程，上午粉紅超跑鑾轎正式從台中跨進彰化縣。不過在進入彰化市區時，發生了一段感人的插曲，粉紅超跑為此特地停下來整整5分鐘。原來在等待鑽轎腳的信眾隊伍當中，有一位母親抱著生病的孩子跪地。看著媽祖鑾轎越來越近，母親情緒越來越激動，忍不住落淚，而最疼愛孩子的三尊媽祖婆似乎也看見了急需幫助的母子兩人。隨後，粉紅超跑直接來到母子面前，輕輕靠近媽媽與孩子，彷彿在傾聽媽媽講述目前的遭遇。這一停就整整停了5分鐘之久，媽祖婆更示意要孩子伸出小手觸摸鑾轎，宛如親自與孩子對話、給予安撫。這一幕深深感動了大批信眾與現場人員，大家紛紛獻上祝福：「偉大的媽媽要堅強照顧好孩子，媽祖會保佑再保佑」、「每次看到這樣的畫面真的都會爆哭」、「願媽祖慈悲，幫助這位媽媽的孩子早日康復」。