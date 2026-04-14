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開季狀態極佳的帕赫斯（Andy Pages），今日再次靠著全壘打為道奇建功，賽後打擊率仍然在驚人的.417，全壘打數也追上大谷翔平並列全隊最多。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪時大讚：他不管對變化球或速球的應對都很好。3局下半在1比0的道奇靠著兩次保送形成2出局一、三壘有人的大好得分機會。面對大都會先發左投彼得森（David Peterson），他在2壞球後的第 3 球，瞄準曲球將其轟向左翼標竿附近。帕赫斯回顧這記如預期般的一擊時表示：「我當時在瞄準比手部位置更高的球。那位投手並非壓倒性的速球型，所以比起特定球種，我更專注於投進好球帶內、特別是偏高的球。」另外他賽後也大讚先發投手羅布萊夫斯基（Justin Wrobleski）繳出了 8 局僅無失分的精彩表現。他稱讚到：「雖然被打出的球很多，但基本上都是可以處理的滾地球，守備起來非常輕鬆。」總教練羅伯斯表示：「雖然要維持 4 成打擊率很難，但他在打席的內容和守備表現，都正如我們所期待的。他的準備與執行過程非常紮實，現在完全理解自己該做什麼。能將曲球擊向右外野形成全壘打也非常出色。他不只能應對速球，連變化球也能輕鬆應對。這正是我們期待的樣貌，看到他的成長令人愉悅。」