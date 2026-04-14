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▲時大谷已進入高度集中的打擊姿態，全然沒察覺捕手會從身後突然「竄出」，他被這突如其來的舉動嚇到睜大雙眼、一臉驚恐的神情也被轉播鏡頭捕捉。（圖／翻攝自大谷翔平 IG）

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平在今（14）日對陣紐約大都會隊的比賽後，罕見地在個人Instagram限時動態連發三則貼文，幽默自嘲今日在場上遭遇的種種意外。雖然大谷今日4打數無安打，但靠著首打席的觸身球保送，成功將連續出壘紀錄推進至47場，寫下隊史移轉洛杉磯後的第2長紀錄。在1局下半首打席，大都會左投彼得森（David Peterson）一顆時速94英哩（約151.3公里）的伸卡球失控，直接重擊大谷翔平的右肩後方，讓他痛得當場變臉。大谷隨後在限動分享了自己痛苦表情的截圖，自嘲這尷尬的一刻。有趣的是，當大谷推進至二壘時，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）特地走上前撫摸大谷被擊中的部位表達關心，兩人相視而笑的畫面也被大谷記錄下來。儘管賽後大谷在更衣室內患部貼著藥膏，但他依然露出笑容表示並無大礙。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示這只是單純瘀青，不影響他明日（15日）作為先發投手的「二刀流」出賽計畫。除了觸身球，大谷在6局下半遭遇的另一樁突發事件。當時面對擁有440次救援成功的傳奇投手金布瑞爾（Craig Kimbrel），在球數2好2壞、投球計時器即將到時之際，大都會捕手阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）為了重新佈署防線，突然喊暫停並朝著投手丘狂奔。由於當時大谷已進入高度集中的打擊姿態，全然沒察覺捕手會從身後突然「竄出」，他被這突如其來的舉動嚇到睜大雙眼、一臉驚恐的神情也被轉播鏡頭捕捉。大谷隨後也在IG分享了這張「驚嚇臉」照片，再次展現自黑幽默。雖然今日打擊率略降至.267，但大谷連續47場出壘的穩定表現，已讓他並列道奇球團史（洛杉磯時期）第2長紀錄。明日他將以先發投手身分登板，在自家主場力抗大都會打線。