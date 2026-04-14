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休士頓太空人隊近期陷入嚴重的先發投手傷兵潮，在王牌投手杭特布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）接連因肩膀傷勢倒下後，連頂替人選波頓（Cody Bolton）也在對戰水手的比賽中因背部不適提前退場。在先發輪值近乎瓦解、球隊苦吞8連敗的低迷時刻，太空人總管布朗（Dana Brown）親自點名，台灣好手鄧愷威可能會是填補先發輪值的關鍵人選。太空人隊目前的投手戰力可用「慘烈」來形容。除了陣中兩大主力杭特布朗與哈維爾因肩膀二級拉傷長期缺陣，季外剛加盟的強力日投今井達也，也因手臂疲勞進入15天傷兵名單。其餘人選如小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）狀態不佳，導致太空人近期接連遭到洛磯與水手橫掃，戰績一路重挫。總管大拿布朗在受訪時直言，這正是球隊在季外大量簽下投手的原因，「我們的牛棚現在有一些深度，現在可能需要延長鄧愷威與威斯（Ryan Weiss）的投球局數，來撐過這段艱難時期。」在卡位先發輪值的競爭中，鄧愷威目前明顯佔據上風。與他競爭位置的前中職洋將瑞恩（Ryan Weiss），本季上大聯盟後表現掙扎，5場出賽防禦率高達7.36，近兩場先發更是頻頻失分。相比之下，鄧愷威本季展現了絕佳的穩定性。目前出賽6場、累積8.1局，防禦率僅2.16，並送出9次三振、僅2次保送。鄧愷威過去在巨人隊時期就有豐富的先發經驗。在太空人即將面臨連續13場賽程、必須啟動6人輪值的壓力下，「耐投」與「控球趨穩」的鄧愷威被認為是目前最合適的救火人選。鄧愷威開季以來始終留在26人名單內，一直以後援身份活躍的他，如今先發的機會也大增。布朗在受訪時明確提到需要延長鄧愷威的投球局數，同時也將鄧愷威列在可能轉先發的名單當中。名單中除了鄧愷威，阿里格提（Spencer Arrighetti）與3A的左投戈登（Colton Gordon）也是名單的一員。但以目前大聯盟實戰表現來看，鄧愷威極有機會在接下來主場面對洛磯或紅雀的系列賽中，迎來穿上太空人球衣後的先發首秀。