中華職棒「黃衫軍」中信兄弟今年在打擊教練部門作出異動，33歲西田明央擔任打擊策略教練，近期西田接受日媒《Full-Count》的採訪，談到來台的契機與文化差異。西田認為台灣的選手非常拚命，讓他感受到巨大的潛力；但同時，西田也在「對時間掌握」中，感受到文化差異，「在日本，球員習慣在熱身前10分鐘就準備就緒，準時開始是理所當然的事。但在台灣，不少情況是到了開始時間才集合，然後才從準備工作做起。」西田坦言有時也會擔心，「這樣真的沒問題嗎？」
回憶接到平野惠一邀請 西田明央：「真誠面對所有人」
33歲的西田，2010年以選秀第3輪加入養樂多隊，14年職棒生涯始終效力同一隊，累計出賽310場，留下打擊率2成11、17支全壘打、65分打點的成績。2024年球季結束，西田卸下養樂多隊球衣，結束14年的職棒生涯，在母校擔任1年技術顧問後，收到兄弟總教練平野惠一的邀請，來談擔任打擊教練。
西田在日本與平野直接交談時，被對方致力於在台灣推廣棒球的姿態所打動，「我非常有興趣，平野總教練真的很為選手著想，真誠地面對每一個人，我心想一定要跟他一起共事。」面對首次赴海外挑戰，西田毫無遲疑，決定來台執教。
發現台灣選手的巨大潛力 西田明央重視距離感
實際開始在台教球後，西田首先感受到的是選手們的坦率，「日本選手很靈巧，某種程度的事情都能應付得來，但台灣選手非常拚命，有一種無論如何都先挑戰看看的姿態。」從這股高昂的意志中，西田感受到台灣選手巨大的潛力。
雖然西田曾在北照高校擔任過技術顧問，但這是他首次擔任職棒教練，且面臨語言隔閡的難題，透過翻譯溝通時，他對語氣細節與表情傳達格外謹慎，「隊上有許多資深或有實績的選手，我抱持著敬意，非常重視彼此間的距離感。」
「時間管理」成文化差異 西田明央：「這樣真的沒問題嗎？」
西田也談到令他感到驚訝的文化差異，「在日本，球員習慣在熱身前10分鐘就準備就緒，準時開始是理所當然的事。但在台灣，不少情況是到了開始時間才集合，然後才從準備工作做起。」西田坦言，在日本時，有種時間追很緊的感覺，「台灣的時間流動得比較緩慢。」
對於時間的掌握，西田坦言有時也會擔心，「這樣真的沒問題嗎？」平野平時也會藉由詢問選手「現在幾點？」來促使選手群改變意識。西田表示，「我想這部分一點一滴提醒比較好，在保留當地優點的同時，也想逐漸傳達日職好的一面。」在不同的環境中，西田正持續摸索前行。
目標成為與選手感同身受的教練 西田明央：「做對手討厭的事」
在選手時代，西田始終在意的是「做對手討厭的事」，這份身為捕手所培養出的視角，至今仍未改變，「我會看完所有去年對戰過的投手影片，思考對方被怎麼對待會感到最困擾，並想把這些資訊傳達給選手。」他認為，讓選手在打擊區上能稍微佔據優勢，就是自己的職責。
西田目標成為一名能與選手感同身受的教練，「當自己想要進步時，能有人保持良好的距離感待在身邊，是非常令人感激的事，我也想成為那樣的存在。」
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33歲的西田，2010年以選秀第3輪加入養樂多隊，14年職棒生涯始終效力同一隊，累計出賽310場，留下打擊率2成11、17支全壘打、65分打點的成績。2024年球季結束，西田卸下養樂多隊球衣，結束14年的職棒生涯，在母校擔任1年技術顧問後，收到兄弟總教練平野惠一的邀請，來談擔任打擊教練。
西田在日本與平野直接交談時，被對方致力於在台灣推廣棒球的姿態所打動，「我非常有興趣，平野總教練真的很為選手著想，真誠地面對每一個人，我心想一定要跟他一起共事。」面對首次赴海外挑戰，西田毫無遲疑，決定來台執教。
發現台灣選手的巨大潛力 西田明央重視距離感
實際開始在台教球後，西田首先感受到的是選手們的坦率，「日本選手很靈巧，某種程度的事情都能應付得來，但台灣選手非常拚命，有一種無論如何都先挑戰看看的姿態。」從這股高昂的意志中，西田感受到台灣選手巨大的潛力。
雖然西田曾在北照高校擔任過技術顧問，但這是他首次擔任職棒教練，且面臨語言隔閡的難題，透過翻譯溝通時，他對語氣細節與表情傳達格外謹慎，「隊上有許多資深或有實績的選手，我抱持著敬意，非常重視彼此間的距離感。」
「時間管理」成文化差異 西田明央：「這樣真的沒問題嗎？」
西田也談到令他感到驚訝的文化差異，「在日本，球員習慣在熱身前10分鐘就準備就緒，準時開始是理所當然的事。但在台灣，不少情況是到了開始時間才集合，然後才從準備工作做起。」西田坦言，在日本時，有種時間追很緊的感覺，「台灣的時間流動得比較緩慢。」
對於時間的掌握，西田坦言有時也會擔心，「這樣真的沒問題嗎？」平野平時也會藉由詢問選手「現在幾點？」來促使選手群改變意識。西田表示，「我想這部分一點一滴提醒比較好，在保留當地優點的同時，也想逐漸傳達日職好的一面。」在不同的環境中，西田正持續摸索前行。
目標成為與選手感同身受的教練 西田明央：「做對手討厭的事」
在選手時代，西田始終在意的是「做對手討厭的事」，這份身為捕手所培養出的視角，至今仍未改變，「我會看完所有去年對戰過的投手影片，思考對方被怎麼對待會感到最困擾，並想把這些資訊傳達給選手。」他認為，讓選手在打擊區上能稍微佔據優勢，就是自己的職責。
西田目標成為一名能與選手感同身受的教練，「當自己想要進步時，能有人保持良好的距離感待在身邊，是非常令人感激的事，我也想成為那樣的存在。」