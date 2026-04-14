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民眾黨立委李貞秀昨（13）日遭開除黨籍，並失去不分區立委資格，黨主席黃國昌今揭露李貞秀曾希望黨以金錢補償，才願意辭去立委。對此，李貞秀第一時間公開點名黃國昌，還原對話過程，強調自己不要民眾黨或柯文哲一分錢，黃國昌完全不顧民眾黨的權益，不能讓民眾黨變時代力量第二！李貞秀今上《94要客訴》開嗆，提到她昨晚本來要以臉書的發文結尾，把紛爭都吞下肚，但今天早上卻發現黃國昌繼續出來胡說八道！所以如果她不出來澄清，她就坐實他的所有指控！她本來是顧慮要保護台灣民眾黨，但黃國昌身為代理黨主席，卻沒有在顧慮黨的權益。李貞秀強調，她從頭到尾和柯文哲之間沒有任何利益糾葛，她提到高虹安拿700萬這件事，是她資訊錯誤，不應該採信檢方指控，不僅當天太累，所有事情混淆，所以她道歉了！一個失言，她已道歉，也沒影響到柯文哲的情況下，為什麼一個一個跳出來逼退她？大家都知道是誰的人馬，就是黃國昌！這已經變成政治鬥爭了。李貞秀說，後來她擔心影響選情，願意做完1個會期，八月底就辭職，但這些人完全沒照柯文哲的講法做。4／7在一個中配立委首次要上場大院總質詢的不到1個小時前，她以為講好了可以讓她做完一個會期，但突然和她說等一下要宣布下台！她當下怕被攔住不能上台，她就說「到底是誰要影響我？」，結果這件事被拿到中評會上，讓她傻眼，她才堅持要做好做滿！請民眾黨把錄音帶拿出來，不准剪接！李貞秀提到，還有委員跟她說，她是為黨犧牲，錢能解決都好！不能馬上讓她沒工作，還說要給她現金，她說不能，不然就變黑錢。李貞秀強調，她不要台灣民眾黨或柯文哲一分錢，就是黃國昌在主導要她走，她不會傷害或提告民眾黨，但今天黃國昌跳出來，她要讓大家知道不能讓民眾黨變成時代力量第二！至於國籍爭議，李貞秀提到，去年周榆修就和她說一定要跑中國一趟，但她說根據《憲法》，立委就任不需要自證雙重國籍，但後來黃國昌、陳智菡又叫她一定要回去放棄，「他們完全沒有挺我，所以我12／29就飛了，這中間我不敢跟任何人講，因為就是一直有人在捅我。」