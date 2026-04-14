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▲《危險關係》是吳慷仁在中國第一齣挑樑主演的大戲。（圖／愛奇藝提供）

▲孫儷在《危險關係》中飾演一個36歲的大學講師、單親母親。（圖／愛奇藝提供）

▲《危險關係》劇照。（圖／愛奇藝提供）

（本評論含部份劇透，請斟酌閱讀。）沒見過這樣的「娘娘」孫儷，過往形象的「虎虎生風、氣場凌厲」蕩然無存，撲面而來的是遍體鱗傷的「破碎感」、「滄桑感」。沒見過這樣的「影帝」吳慷仁，口條發音的台灣腔被合理地調整了（原音，不刻意捲舌的普通話），規避了可能造成「出戲」的風險，保留了多層次演技（人設）的繁複與精準。再加上導演薛曉路運用了大量低調攝影（Low-key）與高對比、高飽和的粗礫色調，配合刻意保留的影像顆粒感（Grain），這種帶有黑色電影色彩與紀實質感的影像風格，精準地外化了劇中人物歷劫般的心路旅程，也將這場心理戰的『沉淪或拯救的拉扯』推向極致。吳慷仁在大陸第一齣挑樑主演的大戲《危險關係》一上來，由視覺到氛圍，已然成功建構出一個始料未及的「救贖感拉滿」的受難世界觀。也正因如此，一番舉重若輕、合情入理的「脫胎換骨」，讓觀眾迎來了一場純粹被劇情、主題、演技支撐起來的，酣暢淋漓的全新盛宴。容或這並不是一齣「討喜」的爽劇，主題取材陰森、主角人設晦闇、戲劇氛圍抑鬱，但如果你期待的是一齣情節走向別出心裁、精湛演技之對撞如驚濤駭浪、人性摩繪一針見血的質感好戲，《危險關係》豆瓣開分高達7.8，還是鄭重誠懇地推薦給您。在2026年的陸劇版圖中，《危險關係》幾乎像一柄冷靜而精準的手術刀，悄無聲息地劃開了親密關係的肌理，讓那些長久被忽視、甚至被誤認為「愛」的傷口，暴露在光下。它不是一部討好觀眾的劇，而是一面鏡子：照見愛的幻象，也照見人心最隱秘的恐懼。由薛曉路執導與編劇，《危險關係》延續她二十五年前《不要和陌生人說話》的創作脈絡，將暴力從可見的身體傷害，推進到更隱蔽、更難以辨識的「心理操控」（PUA）。這是一場沒有拳腳相向的毆打，卻更兇殘更致命。當愛成為控制：情感暴力的現代寓言。如果說傳統原生家庭的暴力是一場雷霆萬鈞的崩塌，那麼《危險關係》所描繪的情感PUA，則像是一場緩慢而精密的腐蝕。女主角顏聆（孫儷飾演），一個36歲的大學講師、單親母親，她並不脆弱。她有學識、有判斷、有原則，甚至在劇情初期，她還曾識破過他人的情感操控。但正是這樣一個「看似不會被騙的人」，卻一步步走入羅梁（吳慷仁飾演）編織的陷阱。這正是本劇最殘酷、也最真實的命題：被操控，從來不是因為愚蠢，而是因為人性。羅梁並不強迫，也不威脅。他只是「理解妳」、靠近妳、補足妳生命中的空缺。他用關懷包裹控制，用溫柔掩飾佔有。他讓顏聆逐漸與外界隔絕，讓她開始懷疑自己，讓她相信：「只有他，才懂她」。這不是愛，卻比愛更像愛。而這種操控的核心，在於精準捕捉女性內心的需求：被理解、被需要、被選擇、被珍惜。當這些「需求」被利用，「愛」就成為最鋒利的武器。女性的崩塌與重生：從受害者到覺醒者。《危險關係》最動人的地方，不只是揭露傷害，更在於描繪女性如何從傷害中站起來。孫儷飾演的顏聆，與她過往角色截然不同。她不再是《甄嬛傳》中步步為營的甄嬛，而是一個會猶豫、會自責、會崩潰的普通女性。她像水：柔軟、包容，卻也在壓力之下無聲流動，最終沖破一切。那場停屍房認屍的戲讓所有人印象深刻，那是全劇情感的第一個深淵。她的哭，不是撕裂式的，而是鈍痛，是來不及接起最後一通電話的悔，是女性之間那種無法言說的連結斷裂。而真正的轉折，在於她開始「懷疑」。對羅梁的懷疑，對自己的懷疑，對這段關係的懷疑。女性的覺醒，往往不是一瞬間的反抗，而是一連串細微的裂縫：一個不合理的細節，一句似是而非的話，一次不對勁的沉默。當這些裂縫累積，真相就開始滲出。最終，顏聆沒有成為受害者，她選擇反擊。她不是被拯救，而是自救。這種「反殺」的力量，不是爽劇式的誇張，而是一種極其現實的女性力量：冷靜、清醒、堅定。羅梁：一個沒有愛的男人。吳慷仁的羅梁，是近年華語劇中最令人不安的男性角色之一。他溫柔、體貼、專業，幾乎完美。也正因如此，他才可怕。這個角色最核心的問題是：他到底有沒有愛？答案幾乎是殘酷的：沒有。羅梁所說的每一句「我們彼此療癒」，都只是模板；他對顏聆的所有行為，不過是過去套路的複製。他結婚，不是因為愛，而是為了更深層的控制。他不是一個被愛傷害而報復的男人，而是一個只愛自己、利用他人的人。劇中多次揭示，他選擇的對象有三個特徵：有美好特質（值得摧毀）；社會地位普通（容易下手）；本質善良（容易操控）。這不是愛的選擇，而是獵人的篩選。更諷刺的是，他從不挑戰真正的強者。他無法面對曾經傷害他的女性，只能將怒氣轉嫁到更弱勢的對象身上。這不是強大，而是徹底的懦弱。美杜莎寓言：女性、權力與凝視。劇中最深刻的隱喻，來自「美杜莎」。羅梁與他的追隨者，自詡為斬殺美杜莎的珀爾修斯。但事實上，他們才是那個讓人石化的怪物：用凝視、話語與心理操控，奪走女性的主體性。而那些受害者，是被凝視的「凡人」。更耐人尋味的是「神明」的存在：如許靜芸這樣擁有權力與階級優勢的女性。她不會被操控，甚至反過來決定他人的命運。這個對照，揭示了一個殘酷現實：PUA從來不是隨機的，它總是發生在權力不對等之中。而真正的解法，是「不直視」。就像珀爾修斯用盾牌的反光擊敗美杜莎！女性要學會的，不是對抗，而是辨識與抽離。不被話術吸引，不被創傷故事綁架，不被「愛」的名義說服。這是一種現代女性極為重要的能力：情感上的自我主權。群像的悲劇：每一個她，都是現實的一部分。《危險關係》並沒有把傷害集中在主角身上，而是鋪開了一整張女性受害的網。李長寧，因缺愛而墜入深淵；簡蕾蕾，在虛榮與信任中被榨乾；喬子珊，被操控到連母親的死亡都被扭曲；甚至兩位母親，也在試圖保護中失敗。這些角色，構成了一個殘酷的結論：情感操控的後果，是系統性的毀滅。它摧毀的不只是愛情，還有自我認同、社交關係、經濟基礎，甚至生命本身。而這一切，往往開始於一句再普通不過的話：「我只是太愛你了。」女性視角的力量：不只是揭露，而是共情。作為女性導演與女性視角的作品，《危險關係》最難得的，不是批判，而是理解。它沒有嘲笑受害者的「為什麼不離開」，而是讓觀眾親身經歷那個過程：從被理解，到被依賴，到被孤立，到無法離開。這種敘事，帶來的是深層的共情，而不是居高臨下的審判。它告訴我們：離不開，不是因為愚蠢，而是因為那是一場精心設計的心理困局。而走出來，也從來不是一件容易的事。《危險關係》最終留下的，不是一個關於愛情的答案，而是一個關於「自我」的命題。當《危險關係》落幕，我們或許不必只帶著警惕離開，也可以帶走一點更溫暖的東西，那就是，對自己的重新看見。顏聆的故事之所以令人刻骨銘心，不只是因為她曾經跌落深淵，而是她在最黑暗的時刻，仍然沒有放棄對光的感知。她會痛、會迷失、會懷疑自己，但她終究一步一步，把自己從混亂與依附中找回來。那不是一種戲劇化的勝利，而是一種極其真實的復原：慢慢學會相信自己的感受，重新建立界線，承認脆弱，同時也承認自己的力量。或許這部劇真正想說的，不只是「遠離傷害」，而是「妳本來就值得更好的愛」。不是需要被拯救，也不是必須變得無懈可擊，而是在任何關係裡，都不必失去自己。當我們能夠辨識什麼讓自己枯竭、什麼讓自己滋長，那一刻開始，人生就重新有了方向。而愛，也終於可以不再是消耗，而是一種讓人安心呼吸、自在生長的存在。願我們都能在現實的縫隙裡，守住那一點點光，那是世界給的，也是我們自己長出來的。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com