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流行性腦脊髓膜炎恐飛沫傳染 嚴重敗血症、休克死亡

疾管署今（14）日公布新增1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，為一名60多歲外國籍女性，今年4月1日入境後隔2、3天出現症狀，急診就醫收住院，通報檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前持續在一般病房治療。衛生單位進行健康情形追蹤共21人及預防性用藥評估共3人。疾管署防疫醫師林詠青說，個案4月1日入境後，4月3日出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，4月4日因發燒至醫院急診並收治住院，經醫院通報並檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況穩定，持續於一般病房治療中。衛生單位已匡列同行友人、醫院接觸者共21名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，並由衛生單位進行健康情形追蹤共21人及預防性用藥評估共3人。林詠青提到，個案本身沒有特殊潛在或慢性病的病史，也未打過流行性腦脊髓膜炎疫苗。急診發現發燒、發炎指數上升，因此另外進行影像學檢查，有小腸阻塞跟腹腔發炎的情形，當時診斷是腸阻塞及菌血症，收治住院。醫院在個案的血液培養中檢出腦膜炎雙球菌，為流行性腦脊髓膜炎的確診個案。林詠青提到，個案目前已經沒有發燒，生命徵象穩定且意識清楚，偶爾有噁心症狀，但並未完全緩解，住院治療10天，持續住院中。疾管署監測資料顯示，國內今年累計5例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2019年至2025年同期病例數（介於0-3例），近10年(2017年起)統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲及65歲以上為多（各占29.5%），其次為19-24歲（占21.3%），病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。疾管署主任郭宏偉表示，全球持續有流行性腦膜炎病例發生，疾病負擔最嚴重的地區為非洲撒哈拉沙漠以南，橫跨非洲中部的「腦膜炎帶」，於每年12月至隔年6月的乾季為流行期，主要菌株為C、W及X型。越南近期疫情嚴峻，於去年爆發疫情累計95例病例後，延續迄今，境內A、B、C、W及Y型等5種血清型皆流行，並導致多起死亡案例，當局已針對河內、河寧、老街及安江等地發布警報。日本今年迄今累計報告15例，以愛知縣為多。此外，英國今年爆發一起B型校園群聚事件，截至3月下旬已累計21例確診。另北美、歐洲及大洋洲等國則多為B、C、W及Y型引起散發病例及小規模疫情。疾管署提到，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為，接觸感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切或長時間接觸，如親吻或咳嗽方可有效傳播，健康者中約5%至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病。免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。致死率有10%至15%；若進展程流行性腦脊髓膜炎敗血症，致死率可能高達40%，且存活者中有20%產生相關後遺症。疾管署說明，1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。曾淑慧提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。另依據我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流行性腦脊髓膜炎感染高危險族群（包含持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染、居住或往返於流行地區者）可經由醫師評估後自費接種B型流行性腦脊髓膜炎疫苗、流行性腦脊髓膜炎4價結合型疫苗。