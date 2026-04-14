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曾是中國房地產龍頭的恆大集團，從2021年起連連虧損，總負債高達約2.5兆人民幣，嚴重資不抵債，2023年8月已在美國申請破產保護，債務重組，後續創辦人許家印更被以涉嫌違法為由，遭警方採取強制措施、恆大多位核心成員被帶走調查。消失將近3年，恆大集團、恆大地產及許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙等案，今（14日）一審在廣東深圳開庭，許家印當庭認罪，法庭擇期宣判。綜合中港媒報導，廣東省深圳市中級人民法院，對深圳市人民檢察院提起公訴之恆大集團有限公司，非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、單位行賄，以及恆大地產集團有限公司欺詐發行證券，還有許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要訊息、職務侵占、單位行賄等案，進行了公開開庭審理。在庭審中，法庭主持控辯雙方進行了調查及辯論，被告單位、許家印進行了最後陳述，許家印當庭表示認罪悔意，法庭將擇期宣判。現場還有部分中國人大代表、政協委員，被告親屬，集資參與人代表等等，也都旁聽了庭審。許家印生於1958年，幼時家貧，大學畢業後進入河南省一家國企工作，1992年辭職到深圳闖蕩並創立恆大集團，他抓住了中國房地產高歌猛進的巨大機會，讓恆大集團快速擴張為中國最大的房地產企業之一，許家印更一度成為中國首富，風光無限，還當過全國政協常委，被評為改革開放40年、百名傑出民營企業家之一。未料，2021年恆大集團經營危機全面爆發，拖欠供應商、債權人和投資者近2兆人民幣的鉅額債務，旗下理財公司恆大財富爆雷，恆大集團和許家印的命運便隨之迎來轉折點。從昔日的中國首富，到如今淪為階下囚，有港媒評價許家印的一生，證了一句古話：「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」