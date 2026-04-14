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▲ 前鎮分局草衙派出所立即將涉案人楊男及向男到案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲ 警方在嫌犯身上起出手機等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）

針對4月13日網路流傳1部影片，有關某位居住前鎮區的民眾透過家中監視器發現陌生人出現在家裡，前鎮分局草衙派出所立即聯繫被害人前來派出所臨櫃報案，警方受理後立即擴大調閱周遭錄影監視影像，掌握2位犯嫌特徵及行蹤，火速於14日10時許查緝涉案人楊男及向男到案，向男在警方找上門時，還一直強調自己沒有賣掉手機。被害人在社群平台張貼影音，2名陌生男子13日上午近10時左右闖進其位於前鎮區衙平街的住家，分別翻找財物，最後拿走一支iphone手機（價值5000元）。經調查，2名竊嫌係隨機找尋目標，在未破壞門鎖情形下，擅自開啟被害人家門，進入伺機行竊，向男在警方找上門時，可能因為緊張，還一直強調自己沒有賣掉手機（贓物），全案訊後依觸犯《刑法》第321條加重竊盜罪，移請高雄地方檢察署據以偵辦。前鎮分局呼籲，為維護市民財產安全，警方對於任何不法之犯罪行為將積極查緝，依法嚴辦、絕不寬貸，亦提醒市民如欲外出，請別忘了鎖上門窗，發現可疑人事物，可立即撥打110報案專線，員警會立即馳赴現場處置。