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▲25歲的年輕左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）繳出了生涯代表作。主投8局僅被擊出2支安打，幫助道奇以4：0完封大都會，順利拿下本季第2勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲年僅26歲的右投希恩近期連續兩場先發投滿5局並展現優質內容。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（14）日在主場以4：0完封紐約大都會隊，雖然大谷翔平4打數無安打，但成功將連續出壘紀錄推進至47場。然而，比起大谷的紀錄，更引發媒體關注的是道奇先發輪值的激烈競爭。隨著25歲左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）繳出8局無失分的驚人代表作，日媒《產經體育》認為開季表現不佳的日籍強投佐佐木朗希，在隊內的處境已顯得極其尷尬。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後對羅布雷斯基的表現給予最高評價。他表示：「羅布雷斯基無疑憑實力贏得了機會，今晚的投球內容非常精彩。看到他在這一年來的成長，我感到非常自豪。」羅伯斯更當場明確表示，未來將繼續在先發輪值中重用這位年輕左投。目前的道奇隊先發陣容由山本由伸領銜，輔以大谷翔平（預計明日登板）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、希恩（Emmet Sheehan）與羅布雷斯基構成6人輪值。然而，年僅26歲的右投希恩近期連續兩場先發投滿5局並展現優質內容，再加上羅布雷斯基今日的統治級表現，對比之下，本季3次登板皆未能交出理想成績的佐佐木朗希，地位已搖搖欲墜。《產經體育》指出，令佐佐木朗希感到壓力的是，道奇隊曾兩度獲得賽揚獎的王牌左投史奈爾（Blake Snell），預計將於5月下旬傷癒復出。道奇隊雖然目前維持6人輪值，但隨著史奈爾的回歸，即便球團不縮編輪值人數，目前表現最差的一人也勢必將面臨「脫落」（遭移出輪值或下放）的命運。羅伯斯總教練意有所指地表示：「在大聯盟維持6人輪值並不容易，這是一個互相學習並成長的環境。雖然未來可能會有各種變化，但目前我很享受每場比賽的競爭。」24歲的佐佐木朗希開季至今防禦率高達6.23，且多次出現控球不穩與無法投長局數的問題，這與羅布雷斯基今日「8局、無四死球」的完美效率形成殘酷對比。對於志在連霸的道奇隊而言，戰績勝過情懷，如果佐佐木朗希無法在接下來的登板中迅速回穩，這位原本備受期待的天才投手，恐怕將成為這場豪門先發競爭戰中的首位犧牲者。