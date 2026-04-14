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▲吳姍儒（如圖）自豪保養私密處光滑明亮。（圖／記者邱曾其攝影）

吳姍儒私密處光滑明亮！帥尪使用後還要評分

▲吳姍儒（如圖）並無第3胎計劃，現正有1子1女，被搞得快發瘋。（圖／記者邱曾其攝影）

35歲藝人吳姍儒（Sandy）今（14）日出席私密保養品代言記者會，純白套裝小開深U，優雅又略帶性感，聊起女性私密話題，她自豪保養得光滑明亮，私下也不吝嗇與老公王陽開分享，怎料老公已經冷眼以待，爾後又被問及有無被對方誇讚？吳姍儒打趣演繹一番，形容使用後評分量表太誇張，並笑說「他沒有誇獎欸，我們沒有共浴習慣，可能他有汰舊換新，備品庫他有補充啦！」逗樂眾人。吳姍儒今稍早亮麗出席活動，純白套裝小開深U，優雅又略帶性感，聊起女性私密話題，她大方坦率，不諱言與老公分享身體點滴變化，就連手指頭碰撞一下都會哀叫連連，怎料老公已經冷眼以待，「他最好玩的雖然是直男，卻又非常細膩，他會記得一些小地方，生理期不要吃冰的」，強調不適感大多發生在錄影久坐久站情形下。被問及老公有無誇獎或讚道使用後心得？吳姍儒打趣演繹一番，形容使用後評分量表太誇張，並笑說「他沒有誇獎欸，我們沒有共浴習慣，可能他有汰舊換新，備品庫他有補充啦」，逗得媒體記者笑呵呵，足見吳姍儒與老公雖然進入老夫老妻狀態，可談起私下情趣，她怡然大方侃侃而談，展現女性就算組成家庭，也能充滿自信美。吳姍儒更分享並無第3胎計劃，現正有1子1女，被搞得快發瘋，「沒事不要亂生小孩，一個3歲一個1歲半，這個講完換另一個講，剛從日本帶一堆童書回來，一句一句翻譯，還帶小孩去看消防車，到處走走」，加上孩子們時常鬥嘴、打架，吳姍儒總是處理種種紛爭，「好恐怖喔！」一句嘆氣滿滿無奈，笑稱見到媒體記者十分開心。