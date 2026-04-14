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民眾黨立委李貞秀昨（13）日遭開除黨籍，並失去不分區立委資格；民進黨團副幹事長陳培瑜今（14）日表示，李貞秀是民眾黨的恐怖情人，如今藍、白甚至共產黨都沒為此發聲，看來李貞秀已經成為棄棋。陳培瑜表示，對民眾黨而言李貞秀就是他們的「恐怖情人」，而民眾黨操弄台灣民主法治，對台灣民主制度而言也是台灣的恐怖情人，「這兩個恐怖情人現在總算願意讓這個歹戲拖棚的戲趕快落幕」，現在最可以好好睡覺就是韓國瑜院長。陳培瑜指出，民眾黨除名李貞秀的原因不是雙重國籍，而是因為她怒觸了「柯文哲天條」，說出金流裡面的故事。「我會說民眾黨還是一個沒有民主法治概念、只是家臣制概念的政黨」，讓恐怖情人可以趕快離開舞台，對台灣人民來說都是好事。針對李貞秀自爆民眾黨主席、黨團總召陳清龍等高層於4月7日逼宮她辭職，陳培瑜表示，李貞秀的先前不只有藍白幫背書，連國台辦都在幫忙，但將近一個禮拜國台辦沒有對此發言，「李貞秀應該真的已經成為中國國台辦、國民黨還有民眾黨的棄棋了」。陳培瑜直言，這本來是民眾黨家務事，但他們用混亂的家務事破壞國家的民主法治，本來就要處理。民眾黨欠全民一個交代，到底李貞秀是不是國台辦「指定的一席」？到現在都沒有答案，如今在野黨、共產黨都不挺了，「就是剛好而已」。