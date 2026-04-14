我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥被抖音網友造謠死訊，他今日中午曬出自拍照澄清假消息。（圖／翻攝自抖音、羅志祥IG@showlo）

46歲男星羅志祥近日竟被無良網友假傳死訊，更繪聲繪影地說他在家中過世，緊急送醫後宣告不治。對此，羅志祥今（14）日中午在IG上傳自拍照，無奈澄清謠言。而過往談及死亡議題時，羅志祥坦言自己早有準備，已經在2023年時就立好遺囑，不希望自己的離開給家人帶來困擾。一名網友12日在抖音上假傳羅志祥的死訊，內容寫道：「今日羅志祥在家中猝死，被發現時已為時過晚，經紀人（將他）緊急送醫，後續宣告不治」。該網友更裝出經紀人的口氣說：「很遺憾給大家這個消息，但祥哥確定離開我們了」。影片在抖音已累積46萬次點閱，不少人上當，此事也傳到中國去，「羅志祥猝死」的關鍵字更衝上微博熱搜。對此，羅志祥經紀人今日回應陸媒，一切都是造謠，表示羅志祥目前很正常，早上才去打球而已。羅志祥中午過後也在IG上傳自拍照，背景是一大片草原，不難看出他打的是高爾夫球，身體看起來相當健康。不過該支造謠影片目前仍在抖音流傳，還未被下架。而羅志祥去年出書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，坦言自己罹患「微笑憂鬱症」，他說當時只是陪阿茲海默症的媽媽回診，卻被醫師點出自己也有心理問題。他一開始嘗試透過藥物穩定情緒，但因吃藥後會出現反應遲鈍的副作用，影響他工作，因此羅志祥後來選擇停藥，改用運動、看影片等方式轉移注意力。據《鏡報》報導，羅志祥也說自己早在2023年時就已立好遺囑，「因為不知道哪一天老天爺會不會突然把我的開關關掉。」他不希望自己的突然離開，會帶給家人困擾，所以才透過遺囑提前將後事安排好，也是因此他更懂得面對自己的脆弱，希望自己的書可以帶給粉絲鼓勵。從羅志祥的言談中不難看出他早已看淡生死，不過是放心不下家人罷了。而羅志祥本月11日才現身澳門，參與「微博文化交流之夜」，帶來多首勁歌熱舞。他也提到自己正在準備今年6月要在香港紅磡體育館舉辦的演唱會，行程滿檔，死訊完全就是無稽之談。