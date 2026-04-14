4月最新速食優惠來了！TKK頂呱呱表示，4月呱寶好食季省錢開吃炸雞桶「呱呱吉饗桶」398元，呱呱包配地瓜薯條、或德式香腸捲套餐99元，平日、周末假日都有優惠；Kyochon橋村炸雞推出「半半新組合」348元起，菜單一次整理。

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頂呱呱：炸雞桶398元！呱呱包套餐99元

頂呱呱4月呱寶好食季，4月17日至4月26日，全台門市平日、周末假日都有省錢優惠（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外）：

◾️五六日周末限定「呱呱吉饗桶」398元（原價539元）：原味雞腿2隻＋原味炸雞2塊＋呱呱包2顆＋小地瓜薯條＋阿勇雞塊4塊（附田園醬）＋可口可樂1.25L，現省141元。

◾️平日周一至周四「呱呱包超值配」99元：「呱呱包＋小地瓜薯條」、「呱呱包＋辣味雞翅」、「呱呱包＋德式香腸捲」，最高現省45元，不限組數爽吃，。

▲頂呱呱4月呱寶好食季，炸雞桶398元、呱呱包套餐99元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱4月呱寶好食季，炸雞桶398元、呱呱包套餐99元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
橋村炸雞：「半半新組合」348元起！

來自韓國的Kyochon橋村炸雞，推出「半半新組合」套餐，甜口味蜂蜜、搭配微辣醬香一次擁有：

◾️「無骨腿肉 x 14塊」368元、

◾️「棒腿 x 2 塊＋翅 x 8 塊」348元、

◾️「棒腿 x 5 塊」348元。

橋村炸雞不只當月壽星全單享8折，新朋友加入會員現領100元抵用券，今4月14日還有每周二會員限定吃雞日優惠，不限內用或外帶，消費滿200元、加購20元贈「蒜味醬香棒腿」一支。

▲橋村炸雞推出「半半新組合」348元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲橋村炸雞推出「半半新組合」348元起。（圖／記者蕭涵云攝）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...