有台灣最隱密高檔餐廳之稱的海峽會，擁有Google評論4.5星。母親節慰勞辛勞的媽媽，推出吃得到頂級鱈場蟹全蟹火鍋的「御海盛宴」四人套餐，台粵中餐「御萌饗燕」選以燕窩入饌，辰日本料理壽司與割烹團隊打造「春分破曉」季節佳餚，四大饗宴菜單價格一次整理。
鱈場蟹全蟹火鍋！「御海盛宴」懷石SHABU SHABU
憑藉SHABU SHABU懷石火鍋的精緻服務與頂級食材受到歡迎的海峽會，因應母親節推出期間限定「御海盛宴」四人套餐，主打頂級海味 × 奢華食材，豪邁享用日本鱈場蟹全蟹火鍋！
澎湖直送的當日現撈鮮魚、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、澎湖小卷、海港大蝦，連蛤蜊的個頭都很大，搭配美國安格斯牛小排、有機綜合蔬菜盤、手工丸子、豆腐、毛肚，涮燙出鮮美滋味，可搭配秘製焙炒沙茶醬、牛肉風味麻辣醬，與家人一同大啖豪華海陸饗宴。
套餐還吃得到日本和牛拌炒洋蔥咖哩、再焗烤而成的酥香「焗烤和牛派」，以在地食材重現日本經典慢燉料理的「磯煮章魚」，以及古法燉煮印尼官燕，佐以現磨杏仁茶的「杏汁燉官燕」甜點；餐後還有被譽為一生要吃一次的夢幻品種「卡蜜拉」哈密瓜，一株只種植一顆、物以稀為貴。
海峽會SHABU SHABU懷石火鍋「御海盛宴」期間限定四人套餐每套36,800元起，即日起供應至6月30日。
頂級燕窩入饌！台粵饗宴「御萌饗燕」
燕窩潤肺、養顏，被廣東人視為優質蛋白質來源，順應節氣，海峽會台粵中餐「御萌饗燕」母親節套餐，以燕窩入饌，蘊藏款待母親之意。
經典粵菜煲湯與炆燉工藝為底蘊，以法式澄清湯為靈感的「蕃茄澄清鮮貝凍」融合中法料理手法揭開序幕；取春令鮮蔬烹製的「薺菜香煎紅條魚」，包裹於薄透千張皮中、覆以蛋液煎至金黃微酥。
主菜「柱侯澳洲牛臉頰」則延續粵菜經典炆菜工藝，澳洲和牛臉頰高溫香煎鎖住肉汁，細火炆燉逾兩小時使醬香層層滲入軟嫩肉質，推薦搭配法棍沾取醬汁，品嚐中西交融的巧思。
餐後「燕窩香草慕斯塔」遵循古法細緻泡發印尼燕窩，以冰糖水慢火煨煮，結合馬茲卡彭起司、香草與鮮奶油製成甜點。
台粵中餐「御萌饗燕」期間限定套餐每位3,880元起，即日起供應至6月30日。
辰壽司：「春分破曉」松葉蟹、海膽上桌
辰壽司「春分破曉」以松葉蟹為主題，以蟹為本，拆解不同質地與技法、配以海鮮，推薦搭配淡雅大甲芋頭的「松葉蟹真丈」，嚴選日本鳥取縣的「障泥烏賊海膽」；尤其熱油淋下「松葉蟹蔥油釜飯」，喚醒鮮味餘韻。
辰壽司「春分破曉」期間限定料理，午餐每位4,000元起，供應至當季食材結束為止。
辰割烹：本鮪魚腹肉、京都棒壽司開吃
承襲京都正統割烹技藝的辰割烹，同樣開吃「春分破曉」的山海饗宴，「京都手工豆腐」、「本鮪魚腹肉」、「白魚天婦羅」鋪陳節奏感；料理長承襲京都傳統「棒壽司」技法，推薦以手工細緻壓製的「鯖魚棒壽司」，清爽微酸交融細緻辛香。
辰割烹「春分破曉」期間限定料理，午餐每位4,000元起，供應至當季食材結束為止。
新北最高望月樓：母親節限定「馨花綻放」桌席！廣式櫻桃鴨三吃
座落於新北最高樓的望月樓中餐廳，由主廚邱龍俊掌杓推出母親節限定「馨花綻放」桌席，推薦廣式櫻桃鴨三吃，一次享盡片皮鴨搭配火龍果餅皮及九宮格配料、銀芽炒鴨絲、避風塘鴨架或醬爆鴨架，還有麥香摩卡和牛粒、蜜汁叉燒佐手指檸檬、柚香龍虎斑佐比利時菊苣、龍蝦海鮮泡飯等熱賣招牌菜。
望月樓「馨花綻放」5月1日至5月3日、5月9日至5月10日，5人10,900元／10人21,800元，即日起開放預訂。
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憑藉SHABU SHABU懷石火鍋的精緻服務與頂級食材受到歡迎的海峽會，因應母親節推出期間限定「御海盛宴」四人套餐，主打頂級海味 × 奢華食材，豪邁享用日本鱈場蟹全蟹火鍋！
海峽會SHABU SHABU懷石火鍋「御海盛宴」期間限定四人套餐每套36,800元起，即日起供應至6月30日。
燕窩潤肺、養顏，被廣東人視為優質蛋白質來源，順應節氣，海峽會台粵中餐「御萌饗燕」母親節套餐，以燕窩入饌，蘊藏款待母親之意。
經典粵菜煲湯與炆燉工藝為底蘊，以法式澄清湯為靈感的「蕃茄澄清鮮貝凍」融合中法料理手法揭開序幕；取春令鮮蔬烹製的「薺菜香煎紅條魚」，包裹於薄透千張皮中、覆以蛋液煎至金黃微酥。
餐後「燕窩香草慕斯塔」遵循古法細緻泡發印尼燕窩，以冰糖水慢火煨煮，結合馬茲卡彭起司、香草與鮮奶油製成甜點。
台粵中餐「御萌饗燕」期間限定套餐每位3,880元起，即日起供應至6月30日。
辰壽司「春分破曉」以松葉蟹為主題，以蟹為本，拆解不同質地與技法、配以海鮮，推薦搭配淡雅大甲芋頭的「松葉蟹真丈」，嚴選日本鳥取縣的「障泥烏賊海膽」；尤其熱油淋下「松葉蟹蔥油釜飯」，喚醒鮮味餘韻。
辰壽司「春分破曉」期間限定料理，午餐每位4,000元起，供應至當季食材結束為止。
承襲京都正統割烹技藝的辰割烹，同樣開吃「春分破曉」的山海饗宴，「京都手工豆腐」、「本鮪魚腹肉」、「白魚天婦羅」鋪陳節奏感；料理長承襲京都傳統「棒壽司」技法，推薦以手工細緻壓製的「鯖魚棒壽司」，清爽微酸交融細緻辛香。
辰割烹「春分破曉」期間限定料理，午餐每位4,000元起，供應至當季食材結束為止。
座落於新北最高樓的望月樓中餐廳，由主廚邱龍俊掌杓推出母親節限定「馨花綻放」桌席，推薦廣式櫻桃鴨三吃，一次享盡片皮鴨搭配火龍果餅皮及九宮格配料、銀芽炒鴨絲、避風塘鴨架或醬爆鴨架，還有麥香摩卡和牛粒、蜜汁叉燒佐手指檸檬、柚香龍虎斑佐比利時菊苣、龍蝦海鮮泡飯等熱賣招牌菜。
望月樓「馨花綻放」5月1日至5月3日、5月9日至5月10日，5人10,900元／10人21,800元，即日起開放預訂。