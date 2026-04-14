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鱈場蟹全蟹火鍋！「御海盛宴」懷石SHABU SHABU

▲母親節帶媽媽吃日本鱈場蟹全蟹火鍋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鱈場蟹去殼處理後上桌，饕客只要放入鍋中涮煮，就能輕鬆開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲超過手指粗的鱈場蟹腳，有夠滿足。（圖／記者蕭涵云攝）

▲澎湖直送現撈鮮魚、日本生蠔、南非活鮑魚、海港大蝦等海鮮浮誇上桌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲飯後以「杏汁燉官燕」寵愛媽媽。（圖／海峽會提供）

頂級燕窩入饌！台粵饗宴「御萌饗燕」

▲「御萌饗燕」以經典粵菜煲湯與炆燉工藝為底蘊，融入現代法式料理手法及川、湘、蘇、浙等菜系靈感。（圖／海峽會提供）

▲「燕窩香草慕斯塔」。（圖／海峽會提供）

辰壽司：「春分破曉」松葉蟹、海膽上桌

▲辰壽司「春分破曉」松葉蟹、海膽上桌。（圖／海峽會提供）

辰割烹：本鮪魚腹肉、京都棒壽司開吃

▲承襲承襲京都正統技藝的辰割烹，主打OMAKASE套餐。（圖／海峽會提供）

新北最高望月樓：母親節限定「馨花綻放」桌席！廣式櫻桃鴨三吃

▲望月樓母親節限定「馨花綻放」有廣式櫻桃鴨三吃。（圖／望月樓提供）

有台灣最隱密高檔餐廳之稱的海峽會，擁有Google評論4.5星。母親節慰勞辛勞的媽媽，推出吃得到頂級鱈場蟹全蟹火鍋的「御海盛宴」四人套餐，台粵中餐「御萌饗燕」選以燕窩入饌，辰日本料理壽司與割烹團隊打造「春分破曉」季節佳餚，四大饗宴菜單價格一次整理。憑藉SHABU SHABU懷石火鍋的精緻服務與頂級食材受到歡迎的海峽會，因應母親節推出期間限定「御海盛宴」四人套餐，主打頂級海味 × 奢華食材，豪邁享用日本鱈場蟹全蟹火鍋！澎湖直送的當日現撈鮮魚、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、澎湖小卷、海港大蝦，連蛤蜊的個頭都很大，搭配美國安格斯牛小排、有機綜合蔬菜盤、手工丸子、豆腐、毛肚，涮燙出鮮美滋味，可搭配秘製焙炒沙茶醬、牛肉風味麻辣醬，與家人一同大啖豪華海陸饗宴。套餐還吃得到日本和牛拌炒洋蔥咖哩、再焗烤而成的酥香「焗烤和牛派」，以在地食材重現日本經典慢燉料理的「磯煮章魚」，以及古法燉煮印尼官燕，佐以現磨杏仁茶的「杏汁燉官燕」甜點；餐後還有被譽為一生要吃一次的夢幻品種「卡蜜拉」哈密瓜，一株只種植一顆、物以稀為貴。燕窩潤肺、養顏，被廣東人視為優質蛋白質來源，順應節氣，海峽會台粵中餐「御萌饗燕」母親節套餐，以燕窩入饌，蘊藏款待母親之意。經典粵菜煲湯與炆燉工藝為底蘊，以法式澄清湯為靈感的「蕃茄澄清鮮貝凍」融合中法料理手法揭開序幕；取春令鮮蔬烹製的「薺菜香煎紅條魚」，包裹於薄透千張皮中、覆以蛋液煎至金黃微酥。主菜「柱侯澳洲牛臉頰」則延續粵菜經典炆菜工藝，澳洲和牛臉頰高溫香煎鎖住肉汁，細火炆燉逾兩小時使醬香層層滲入軟嫩肉質，推薦搭配法棍沾取醬汁，品嚐中西交融的巧思。餐後「燕窩香草慕斯塔」遵循古法細緻泡發印尼燕窩，以冰糖水慢火煨煮，結合馬茲卡彭起司、香草與鮮奶油製成甜點。辰壽司「春分破曉」以松葉蟹為主題，以蟹為本，拆解不同質地與技法、配以海鮮，推薦搭配淡雅大甲芋頭的「松葉蟹真丈」，嚴選日本鳥取縣的「障泥烏賊海膽」；尤其熱油淋下「松葉蟹蔥油釜飯」，喚醒鮮味餘韻。承襲京都正統割烹技藝的辰割烹，同樣開吃「春分破曉」的山海饗宴，「京都手工豆腐」、「本鮪魚腹肉」、「白魚天婦羅」鋪陳節奏感；料理長承襲京都傳統「棒壽司」技法，推薦以手工細緻壓製的「鯖魚棒壽司」，清爽微酸交融細緻辛香。座落於新北最高樓的望月樓中餐廳，由主廚邱龍俊掌杓推出母親節限定「馨花綻放」桌席，推薦廣式櫻桃鴨三吃，一次享盡片皮鴨搭配火龍果餅皮及九宮格配料、銀芽炒鴨絲、避風塘鴨架或醬爆鴨架，還有麥香摩卡和牛粒、蜜汁叉燒佐手指檸檬、柚香龍虎斑佐比利時菊苣、龍蝦海鮮泡飯等熱賣招牌菜。