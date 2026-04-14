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高雄22歲正妹靠自己買房爆紅！當船員薪水、門檻都很高

22歲買了一間房子，就像做夢一樣，工作累的時候，看看自己的房子，好像又有工作的動力，我的工作就是一個跑船仔。

▲近日高雄一名22歲正妹女船員分享生活日常，表示靠自己賺錢買下鹽埕區住宅，引爆社群迴響。（圖/Threads）

但想要成為甲級船員，大學一定要讀相關科系，像是國立臺灣海洋大學、高雄海洋科技大學等，因為他們才有相關課程，修過這些課程才能考航海或輪機人員證照的資格，沒上過的人是沒有考試資格的」。

但這份薪水是用時間換出來的，同時這工作的心裡壓力也是蠻大的，還不能每天看到家人朋友。

▲女船員透露，很多人覺得跑船薪水很高，但這份薪水是用時間換出來的，同時這工作的心裡壓力也是蠻大的，還不能每天看到家人朋友。（圖／美聯社／達志影像）

當船員真的賺錢「月薪破20萬常有的事」！眾人1原因不敢妄想

如果是甲級船員的話，最低月薪都已經有15萬5000元起跳，最高當到船長一個月是30萬元起跳。

稱有學弟在長榮海運（Evergreen Marine Corporation）擔任貨櫃輪船長，月薪甚至高達30萬以上