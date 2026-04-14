高薪職業在台灣經常就會想到醫師、工程師等，不過坊間也是有許多低調的高薪產業，一名高雄22歲的正妹，年紀輕輕就靠自己買下鹽埕區的房產，但她也坦言為了夢想自己選擇了「跑船生活」，雖然工作月薪可以突破幾十萬以上，但也取捨了跟家人、朋友相處的時間，想要入行也有嚴格的門檻，真的要想清楚再來做，不少人雖然羨慕高薪，但看到條件也不敢輕易嘗試。
高雄22歲正妹靠自己買房爆紅！當船員薪水、門檻都很高
一名年輕的女船員在社群平台「Threads」貼文指出「22歲買了一間房子，就像做夢一樣，工作累的時候，看看自己的房子，好像又有工作的動力，我的工作就是一個跑船仔。很多人問我怎麼成為船員，其實船員有分成甲板跟輪機，一個開船一個修船，這其中還有分成甲級船員跟以及船員。」
該女船員透露：「最快成為船員的方式就是報名航訓中心乙級船員訓練班，優點是工作比較沒有壓力，但缺點是工作內容比較偏勞力也很辛苦，薪水也比甲級低；但想要成為甲級船員，大學一定要讀相關科系，像是國立臺灣海洋大學、高雄海洋科技大學等，因為他們才有相關課程，修過這些課程才能考航海或輪機人員證照的資格，沒上過的人是沒有考試資格的」。
女船員表示，很多人覺得跑船薪水很高，但這份薪水是用時間換出來的，同時這工作的心裡壓力也是蠻大的，還不能每天看到家人朋友。「雖然說工作內容不是太複雜，我個人覺得也不會到太勞累，但想要來跑船的還是要想清楚，唯獨自己經歷過才會知道這行的辛苦。」
當船員真的賺錢「月薪破20萬常有的事」！眾人1原因不敢妄想
然而根據國立高級海事水產職業學校介紹，所謂的跑船，就是以從事航運運輸的工作，例如貨櫃船、散裝船等。船員也會有分等級，如同女船員所說會有甲級、乙級之分，如果是甲級船員的話，最低月薪都已經有15萬5000元起跳，最高當到船長一個月是30萬元起跳。
貼文中也有人透露，如果是當上甲級船員，通常到第三年月薪就能突破20萬元，稱有學弟在長榮海運（Evergreen Marine Corporation）擔任貨櫃輪船長，月薪甚至高達30萬以上，只是代價是每年約有半年時間無法與家人見面，因為都在海上漂流，就如同女船員所說「這份薪水是用時間所換」。
雖然貼文許多人讚嘆女船員的勇敢追夢，也羨慕她年紀輕輕就置產，不過不少人都表示：「真的完全不敢接觸，半年無法看到親人朋友真的只有年輕人能拼」、「年輕人還有本錢，家人都還未年老，我們這種40歲的根本沒本錢半年不見父母了」、「高薪雖好，但半年都要在海上，真的不願意TAT」、「其實沒跑船就沒有錢可以領，船員的另一半也真的要很偉大....尤其有結婚生子的更是令人尊敬，完全不敢應徵這種工作。」
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一名年輕的女船員在社群平台「Threads」貼文指出「22歲買了一間房子，就像做夢一樣，工作累的時候，看看自己的房子，好像又有工作的動力，我的工作就是一個跑船仔。很多人問我怎麼成為船員，其實船員有分成甲板跟輪機，一個開船一個修船，這其中還有分成甲級船員跟以及船員。」
女船員表示，很多人覺得跑船薪水很高，但這份薪水是用時間換出來的，同時這工作的心裡壓力也是蠻大的，還不能每天看到家人朋友。「雖然說工作內容不是太複雜，我個人覺得也不會到太勞累，但想要來跑船的還是要想清楚，唯獨自己經歷過才會知道這行的辛苦。」
然而根據國立高級海事水產職業學校介紹，所謂的跑船，就是以從事航運運輸的工作，例如貨櫃船、散裝船等。船員也會有分等級，如同女船員所說會有甲級、乙級之分，如果是甲級船員的話，最低月薪都已經有15萬5000元起跳，最高當到船長一個月是30萬元起跳。
貼文中也有人透露，如果是當上甲級船員，通常到第三年月薪就能突破20萬元，稱有學弟在長榮海運（Evergreen Marine Corporation）擔任貨櫃輪船長，月薪甚至高達30萬以上，只是代價是每年約有半年時間無法與家人見面，因為都在海上漂流，就如同女船員所說「這份薪水是用時間所換」。