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▲國防部長顧立雄立院接受訪問。（圖／記者呂炯昌攝，2026.04.14）

花費500億打造的國造潛艦原型艦「海鯤號」去年11月交艦跳票後，台船與海軍正在密集進行海試，拚5月交艦。不過，韓媒報導，多名曾參與計畫的韓國籍技術人員表示，潛艦開發過程高度依賴外國技術，但台方只以短期合約聘用外籍工程師，其中一人批評台灣作風如同「島嶼版中國」，只要發現工程師不再具備利用價值，就毫不留情解約拋棄。對此，國防部長顧立雄今（14）日僅低調表示，期待原型艦盡快通過測評，並交艦。行政院長卓榮泰今日立院赴立院施政報告，並備詢。顧立雄受訪時被問到韓媒報導潛艦國造工程師「用過即丟」一事，顧立雄表示，首先就這個潛艦的部分，現在都已經進入一個正常的軌道，首艘艦就等它海測過之後，才能夠啟動後續艦的預算。後續艦相關的潛在商源，這都已經有所掌握，但是具體狀況不便透露，期待原型艦盡快通過測評並交艦。另外，針對彭博報導說內政部打算在未來幾個月後，首次跟國防部、海巡進行跨部會演習，顧立雄表示，至於內政部跟國防部、海巡跨部會進行反封鎖的演練，相關的隔離或封鎖等情境想定，都是在歷來演習設定的範圍之內。國防部也會跟各部會協調合作事項，具體的演練細節，現在沒辦法具體向各位加以說明。針對綠委王定宇提議國軍派艦到荷姆茲海峽護航，顧立雄表示，這件事他上次已回答過，國軍還是以防衛台澎金馬作為首要任務，我們會首先關注在這裡。媒體追問鄭習會與軍購擋不擋是否有相關？顧立雄表示，相關國防特別預算條例的部分明天要進行協商，還是希望不分朝野理性討論，支持行政院 1.5 兆的版本。【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）