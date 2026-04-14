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▲果汁世妍（右）跟K認愛，還直播親親給大家看。（圖／SOOP@[BJ]케이）

果汁世妍認愛36歲BJ K 2人官宣交往直播親給大家看

果汁世妍是誰？「BTS爸爸」房時爀都甘願幫她拍網美照

▲▼房時爀曾被拍到跟BJ果汁世妍逛街、幫對方拍網美照，但男生後來澄清只是偶遇而已。（圖／翻攝I am WalKing YouTube、스타뉴스）

▲果汁世妍（左）跟K愛得很高調，直播親親之外，還公開多張約會照片放閃。（圖／SOOP@[BJ]케이）

南韓25歲知名BJ直播主果汁世妍（本名：印洗姸），因為有精緻臉蛋與火辣身材而廣為人知，但在2024年時，她跟「BTS爸爸」房時爀在美國比佛利山莊約會時，被紀錄街景的YouTuber意外拍下再受到關注，不過近日她宣布脫單，男友不是房時爀，而是另一名36歲的BJ直播主K，2人同步在SOOP（前AfreecaTV）官宣交往，「我們會好好談一場甜甜的戀愛！」果汁世妍已休播一段時間，13日突然在SOOP發下長文，「目前我正在和一個很好的人交往，也過得很好。我覺得透過公告親自說明才是對的。」她提到，一直都很清楚大家支持和等待的心情，所以才會更加慎重思考，結果導致消息晚了一點才公開，同時也宣布會在這週三回歸直播，「因為是久違的見面，會好好準備，用好的樣貌跟大家見面」。同天，果汁世妍就現身男友BJ K的SOOP直播，2人牽手登場，直接正式認愛：「事情就是這樣了，會好好談一場漂亮的戀愛。」甚至還當場出現親親的親密互動。K除了直播，也再次發文公告「我們會好好談一場甜甜的戀愛！」並公開多張情侶照，從手機裡的合照到一起去電影院的畫面都有。果汁世妍今年25歲，是人氣直播主，長相甜美可愛，又有著玲瓏有致的好身材，IG坐擁31萬粉絲，YouTube也有35萬人訂閱。她2024年5月曾受邀錄製知名YouTube節目《노빠꾸탁재훈》，該支影片目前累積408萬瀏覽，隔年再次受邀擔任嘉賓，再創下125萬以上觀看；還曾出演過Netflix原創綜藝《The Influencer》，在南韓有一定的知名度。而她的男友K也是直播主，1989年出生，大果汁世妍整整11歲。而果汁世妍最廣為人知的事蹟，就是，房時爀甚至還幫果汁世妍與姊姊拍網美照，所有畫面都被一名紀錄美國街景的YouTuber錄下。他們的關係讓人懷疑不單純，但後來HYBE回應媒體澄清：「這是『偶然的相遇』，房時爀是在與熟人聚會的場合，偶然遇到了果汁世妍的姊姊，房時爀就以『如何應對冒充娛樂公司的問題』給予了建議。」之後他們到了LA，順便請房時爀推薦觀光景點與餐廳，房時爀才又協助訂餐廳。大家好🤍最近的消息應該讓大家嚇了一跳，所以寫下這篇文章。其實應該由我先說，但因為休息期間，有些人可能是先透過男朋友的直播知道我的近況，這部分真的有點抱歉ㅠㅠ所以我覺得透過公告親自說明才是對的。目前我正在和一個很好的人交往，也過得很好。一直都很清楚大家支持和等待我的心情，所以才會更加慎重思考，結果導致消息晚了一點才公開。還有，我會在這週三回歸直播，因為是久違的見面，我會好好準備，用好的樣貌跟大家見面！！之後會努力跟更多粉絲互動！一直以來真的很謝謝大家的支持🤍